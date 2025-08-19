Streit nach Fehlalarm wegen Zigarettenrauch in Lepheim

Gleich zweimal mussten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg in der Nacht auf Dienstag zu einer Asylunterkunft in der Max-Planck-Straße in Leipheim ausrücken. Zuerst alarmierte gegen 2 Uhr die Brandmeldeanlage. Laut Polizeibericht war sie wohl durch einen 21-Jährigen ausgelöst worden, der unzulässigerweise eine Zigarette geraucht hatte. Nach erfolgter Überprüfung rückten Feuerwehr und Polizei wieder ab. Das Verhalten des 21-Jährigen führte allerdings zu Unmut eines 38-jährigen Mitbewohners, weshalb es wohl kurze Zeit später in der Unterkunft zu einem Streit mit wechselseitigen Beleidigungen zwischen den beiden kam. Zudem gab der 21-Jährige an, von seinem Kontrahenten geschlagen und leicht verletzt geworden zu sein. Polizeibeamte schlichteten den Streit und führen nun entsprechende Ermittlungen durch. (AZ)

