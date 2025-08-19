Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Streit nach Fehlalarm wegen Zigarettenrauch in Lepheim

Leipheim

Streit nach Fehlalarm wegen Zigarettenrauch in Lepheim

In einer Asylunterkunft kam es zu einem Fehlalarm einer Brandanlage. Ärger darüber führte zu einem Streit, der von der Polizei geschlichtet werden musste.
    • |
    • |
    • |
    In der Nacht muss die Polizei gleich zweimal in die Max-Planck-Straße ausrücken.
    In der Nacht muss die Polizei gleich zweimal in die Max-Planck-Straße ausrücken. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Gleich zweimal mussten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg in der Nacht auf Dienstag zu einer Asylunterkunft in der Max-Planck-Straße in Leipheim ausrücken. Zuerst alarmierte gegen 2 Uhr die Brandmeldeanlage. Laut Polizeibericht war sie wohl durch einen 21-Jährigen ausgelöst worden, der unzulässigerweise eine Zigarette geraucht hatte. Nach erfolgter Überprüfung rückten Feuerwehr und Polizei wieder ab. Das Verhalten des 21-Jährigen führte allerdings zu Unmut eines 38-jährigen Mitbewohners, weshalb es wohl kurze Zeit später in der Unterkunft zu einem Streit mit wechselseitigen Beleidigungen zwischen den beiden kam. Zudem gab der 21-Jährige an, von seinem Kontrahenten geschlagen und leicht verletzt geworden zu sein. Polizeibeamte schlichteten den Streit und führen nun entsprechende Ermittlungen durch. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden