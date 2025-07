Streit um Zigaretten eskaliert in Ichenhausen: Mann mit Messer bedroht

In Ichenhausen ist es in einer Wohngemeinschaft zu einem Streit um Zigaretten gekommen. Laut Polizei habe ein 26-Jähriger dabei am Dienstagmorgen laut im Haus herumgeschrien. Daraufhin soll sich ein unbeteiligter Mitbewohner eingemischt und versucht haben, zu schlichten. Es soll zwischen den beiden Männern zu einer Rangelei gekommen sein sowie zu wechselseitigen Beleidigungen.

Polizei griff in Ichenhausen ein

Schließlich habe der 26-Jährige seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Flasche und einem Messer bedroht. Eingesetzt hat er die Gegenstände jedoch nicht. Beide Männer verletzten sich dennoch leicht. Die Polizeibeamten konnten die beiden Parteien trennen. Sie leiteten Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ein. (AZ)