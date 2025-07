Streit an Bankfiliale in Ichenhausen eskaliert: Polizei sucht Zeugen

Eine Streitigkeit zwischen einem 29-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Täter ist am Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Ettenbeurer Straße an der örtlichen Bankfiliale eskaliert. Der 29-Jährige erlitt nach Angaben der Günzburger Polizei einen Faustschlag ins Gesicht und stürzte durch den Schlag zu Boden. Dabei soll der 29-jährige Mann mit dem Hinterkopf gegen die Fensterbank der Bankfiliale gestoßen sein und sich dadurch eine Platzwunde im Kopfbereich zugezogen haben. Zeugen, die Angaben zu der Streitigkeit oder zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 08221 9190 zu melden. (AZ)

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bankfiliale Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis