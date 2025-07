Stromausfall im Bereich Burtenbach und Münsterhausen: Es gibt Entwarnung

In Teilen der Gemeinden Burtenbach und Münsterhausen ist am Dienstagmittag der Strom zwischenzeitlich ausgefallen. Kurz nach 14 Uhr folgte die Entwarnung. Laut Warn-App NINA war die Ursache eine technische Fehlfunktion. Betroffen waren Burtenbach, Kemnat, Hagenried sowie Teile der Marktgemeinde Münsterhausen. Der Energieversorger konnte den Schaden knapp eine Stunde später bereits beheben. Bei Notfällen war in der Zwischenzeit das Feuerwehrgerätehaus in Burtenbach als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger besetzt.

Den Anwohnern wurde während der Dauer des Stromausfalls empfohlen, ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das nötigste zu beschränken und alle netzbetriebenen Geräte auszuschalten. Die Störung soll so schnell wie möglich behoben werden. (AZ)