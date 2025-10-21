Studie von Leipheimer Cannabis-Hersteller: Auch Nicht-Patienten profitieren gesundheitlich

Medizinisches Cannabis auf Privatrezept: Darüber wird seit einigen Wochen wieder heftiger diskutiert. Die Vermutung: Seit der Teillegalisierung vor anderthalb Jahren lassen sich Menschen die Blüten, die für Patienten mit bestimmten Beschwerden auch als Medizin zugelassen ist, vermehrt von einem Arzt verschreiben, um sie dann aber für den Freizeitkonsum zu nutzen. Das Kabinett der Bundesregierung hat deshalb beschlossen, entsprechende Gesetze wieder zu verschärfen. Das Pharma-Unternehmen Canify mit Sitz in Leipheim aber hält die aktuelle Diskussion um den Missbrauch für „aufgeheizt“. In einer neuen Studie, an der 350 Nutzerinnen und Nutzer teilgenommen haben, kommt der Hersteller von medizinischem Cannabis zu dem Ergebnis, dass der Cannabiskonsum in Deutschland in großen Teilen sehr wohl therapeutisch motiviert sei.

Welche Hinweise gibt es für Missbrauch von medizinischen Cannabis?

Dass das Thema zuletzt hochkochte, liegt an einer offiziellen Statistik des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zu den Cannabis-Einfuhren im vergangenen Jahr: Vom ersten zum zweiten Halbjahr 2024 stiegen die Importe von Blüten für den therapeutischen Gebrauch um 170 Prozent. Die Zahl der Verordnungen von gesetzlichen Krankenkassen ging aber nur um neun Prozent nach oben. Seitdem hält sich der Verdacht, dass ein großer Teil der psychoaktiven Substanz per Privatrezept und auf Selbstzahlerbasis verschrieben wird – ohne dass eine tatsächliche Erkrankung oder Beschwerden vorliegen.

Wie viele Befragte nutzen Cannabis aus gesundheitlichen Gründen?

In der von Canify in Auftrag gegebenen Untersuchung wurden die Befragten in Patienten, Freizeit- und Mischnutzer, also Menschen, die Cannabis sowohl medizinisch als auch freizeitbezogen nutzen, eingeteilt. Auffällig sei, dass diese Gruppe in ihrem Verhalten und ihren Motiven eine deutliche Nähe zur therapeutisch motivierten Anwendung aufwiesen, teilt das Unternehmen mit. Die Linderung von Schmerzen, Schlafproblemen und Stress würden im Vergleich zu freizeitbezogenen Motiven überwiegen.

So gaben 70 Prozent der Patienten und 50 Prozent der Mischkonsumentinnen und -konsumenten an, dass sie sich gesundheitlich schlecht bis mittelmäßig fühlen. Auch 33 Prozent der Freizeitnutzer stufen ihren Zustand als mittelmäßig ein. 79 Prozent der Patienten und 81,5 Prozent der Mischnutzer berichten von einer Verbesserung ihres Gesundheitszustands durch Cannabis. Besonders hebt Canify hervor, dass von den Letzteren mit schlechtem Gesundheitszustand 93 Prozent angeben, dass sich ihre Lage durch Cannabis verbessert habe. Ein Wert, der über dem der klassischen Patienten liege.

Weshalb und wie häufig wird konsumiert?

Die befragten Patienten nennen zu 60 Prozent Schmerzen und zu 56 Prozent Schlafprobleme als Hauptgründe für die Verwendung von Cannabis. Mischnutzer weisen demnach nahezu identische Werte auf: 69,3 Prozent konsumieren die Blüten wegen Schlafproblemen, 57,6 Prozent zur Stressbewältigung und 47,3 Prozent aufgrund von Schmerzen.

Auch die Häufigkeit spreche für einen hohen medizinischen Bedarf, heißt es von Canify: 14,6 Prozent der Mischnutzer und 10,5 Prozent der Patienten konsumieren täglich Cannabis, während es bei 43,2 Prozent der Freizeitnutzer nur einmal im Monat oder seltener ist.

Woher kriegen Konsumenten ihr Cannabis?

Die Bundesregierung hat sich vor anderthalb Wochen auf Gesetzesänderungen geeinigt, die den Zugang zu Cannabis erschweren werden. So sollen Erstverschreibungen künftig nur noch bei einem persönlichen Arzttermin möglich sein und nicht mehr, wie bislang, über Video-Sprechstunden. Über diese Telemedizin, so der Vorwurf, sei es besonders einfach, an medizinisches Cannabis zu kommen. Außerdem hat das Kabinett entschieden, dass Versand-Apotheken keine Blüten mehr verschicken dürfen sollen.

Nach der Canify-Studie sind Apotheken aktuell mit 37,1 Prozent die meistgenutzte Bezugsquelle. Doch selbst unter den Patienten beziehen nur rund zwei Drittel ihr Cannabis dort. Das zeige, dass der Zugang zur Cannabistherapie weiterhin mit Hürden verbunden sei, heißt es. Viele Betroffene griffen auf Selbstmedikation via Schwarzmarkt oder Eigenanbau zurück, was mit gesundheitlichen Risiken verbunden sei. Zum einen bezüglich der Qualität des Cannabis, zum anderen bezüglich der fehlenden ärztlichen Begleitung.

Wie blickt Canify auf die aktuelle Diskussion?

Sascha Mielcarek, Geschäftsführer von Canify, sagt: „Die Studie zeigt, dass viele Nutzer, auch jenseits des klassischen Patientenstatus, therapeutisch motiviert sind und Cannabis gezielt zur Linderung gesundheitlicher Beschwerden einsetzen. Das zeigt uns, dass die aktuelle Diskussion um einen angenommenen Missbrauch der Versorgungsstrukturen bei medizinischem Cannabis aufgeheizt und nicht an der Realität orientiert ist.“ (mit AZ)