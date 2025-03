Die DNA am gefundenen Stiefel gehört nicht zum vermissten Feuerwehrmann

Nachdem Polizeitaucher am Donnerstag in der Donau im Bereich einer Staustufe bei Lauingen erneut nach Hinweisen nach dem vermissten Feuerwehrmann Denis gesucht hatten, konnte die DNA an einem zuvor gefundenen Stiefel inzwischen ausgewertet werden. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass die gesicherte DNA nicht mit der des Vermissten übereinstimmt.

Polizei findet keine neuen Hinweise zum vermissten Feuerwehrmann Denis

Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnten mehrere Gegenstände in der Donau aufgefunden und geborgen werden, die aber ebenfalls nicht Denis zuzuordnen seien. Die Suchmaßnahmen im Bereich der Staustufe wurden am Donnerstag somit abgeschlossen. Es ergaben sich keine neuen Erkenntnisse zum Verbleib des Vermissten, berichtet die Polizei weiter. (AZ)