Sunrise-Festival 2022: Alles rund um Termin und Line-up

Das Sunrise-Festival 2022 startet. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Line-Up, Bands, Termine, Tickets, Anreise und Camping.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet 2022 das Sunrise-Festival wieder in Burtenbach statt. Das Reggae- und SKA-Festival bietet neben den Live-Auftritten ein Tanzzelt, die Dubstation, einen Kinderbereich, verschiedene Workshops, einen Biergarten und einen Weltmarkt. Camping ist kostenlos.

Möchten Sie gerne mehr zum Sunrise-Festival 2022 in Burtenbach erfahren, welches Line-up es geben wird, welche Bands dabei sein werden, wann das Festival stattfindet, wo es Tickets gibt, wie Sie hinkommen und ob es einen Campingplatz geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Line-Up, Bands, Termine, Tickets, Anreise und Camping.

Sunrise-Festival 2022: Line-up und Bands

Beim diesjährigen Sunrise-Festival 2022 in Burtenbach werden wieder zahlreiche Reggae- und SKA-Künstler mit von der Partie sein, wie z.B. Richie Spice, SKAOS, Warrior Sound, Berlin Boom Orchestra, Anthony B. uvm. Hier erhalten Sie eine Übersicht aller Bands und Künstler:

Gentleman meets Jugglerz

Richie Spice

Anthony B + Rekall + Turbulence & Hor

+ Rekall + Turbulence & Hor Klub Kartell feat. Mal Elèvè + Raggabund + Ganjaman

+ Ganjaman Jamaram meets Jahcoustix

SKAOS

Sentinel

Warrior Sound

Dancehallrulerz

Berlin Boom Orchestra

Boom Orchestra Pow Pow Movement

Reggae Hase Boooo

La fanfarria del capitan

Mexico Sistema

Steambooth

Jugglerz

Musikverein Burtenbach

Dancehalltent: Fiyahvibez Sound

Dubstation: Collynization & Friends

Video: ProSieben

Das sind die Termine von Sunrise-Festival 2022

Das Sunrise-Festival 2022 findet in diesem Jahr an vier Tagen statt. Beginn ist der 7. Juli 2022, zu Ende ist das Festival am 10. Juli 2022. Veranstaltet wird das Reggae-Festival in Burtenbach.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Zeitplan:

Donnerstag, 07. Juli 2022

Lesen Sie dazu auch

17.00 Uhr: Einlass

18.00 Uhr: Dancehallrulerz

19.00 Uhr: Sentinel

20.00 Uhr: Pow Pow Movement

21.00 Uhr: Jugglerz

22.00 Uhr: Gentleman meets Jugglerz

23.00 Uhr: Warrior Sound

00:00 Uhr: Ende

Freitag, 08. Juli 2022

17.00 Uhr: Einlass

19.00 Uhr Mexico Sistema

21:15 Uhr: Berlin Boom Orchestra

Boom Orchestra 23.30 Uhr: Richie Spice & The Element Band

Dubstation:

20.00 Uhr: Japhet Sound feat. Conscious Fiyah & Likkle Lion

22.00 Uhr: Collynization Soundsystem & Iyah Ranks

01.00 Uhr: Ende

Dancehalltent:

01.00 Uhr: Jah Army Sound

03.00 Uhr: Ende

Samstag, 09. Juli 2022

11.00 Uhr: Einlass

14.30 Uhr: Steambooth

16.45 Uhr La fanfarria del capitan

19.00 Uhr: SKAOS

21.15 Uhr: Klub Kartell feat. Mal Elèvè + Raggabund + Ganjaman

+ Ganjaman 23.30 Uhr: Anthony B + Rekall + Turbulence & Hor

+ Rekall + Turbulence & Hor 01.00 Uhr: Ende

Dubstation:

20.00 Uhr: Justice Rivah

22.00 Uhr: Collynization Soundsystem & Iyah Ranks

01.00 Uhr: Ende

Dancehalltent:

01.00 Uhr: Fiyahvibes Sound

03.00 Uhr: Ende

Sonntag, 10. Juli 2022

11.00 Uhr: Einlass

11.00 Uhr: Reggae Hase Boooo

12.30 Uhr: Jahcoustix meets Jamaram

meets Jamaram 17.00 Uhr: Ende

Sunrise-Festival 2022: Tickets

Tickets können sowohl an der Abendkasse, als auch online erworben werden. Diejenigen, die bereits für 2020 ein Ticket für das Sunrise-Festival gekauft haben, können dies einfach in diesem Jahr nutzen - das Ticket verliert nicht an Gültigkeit.

Wie kommt man zum Sunrise-Festival 2022? Anreise

Das Sunrise-Festival 2022 findet in Burtenbach, in der Nähe von Günzburg, statt. Die Adresse lautet: Rosengasse 2, in 89349 Burtenbach. Über die Autobahn 8 kann das Festival erreicht werden.

Camping auf dem Sunrise-Festival 2022

Für alle, die gerne beim Sunrise-Festival 2022 übernachten wollen, haben dazu auch die Möglichkeit. Die Tickets sind sowohl für den Festivalbereich, als auch für den Campingplatz - das bedeutet also: Es gibt keine zusätzlichen Kosten, wenn sie den Campingplatz nutzen möchten.