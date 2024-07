Sunrise-Festival 2024 in Burtenbach: Tickets, Line-up und Timetable

Das Sunrise-Festival findet auch 2024 wieder im bayrischen Burtenbach statt. Es handelt sich dabei um ein Reggae- und SKA-Festival, welches neben den Live-Auftritten auch ein Tanzzelt, die Dubstation, einen Kinderbereich, verschiedene Workshops, einen Biergarten sowie einen Weltmarkt zu bieten hat. Das Campen vor Ort ist kostenlos.

Wann genau findet das Sunrise-Festival 2024 statt? Wo gibt es Tickets und wie sieht das Line-up aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

Wann findet das Sunrise-Festival 2024 statt?

In diesem Jahr beginnt das Sunrise-Festival am Donnerstag, dem 11. Juli 2024. Anschließend gibt es bis einschließlich Sonntag täglich musikalisches Programm. Der 14. Juli ist gleichzeitig der letzte Tag des Festivals, welches wie gewohnt in der kleinen Gemeinde Burtenbach stattfindet - diese wiederum befindet sich im schwäbischen Landkreis Günzburg.

Sunrise-Festival 2022: Line-up und Bands

Beim Sunrise-Festival 2022 in Burtenbach werden wieder zahlreiche Reggae- und SKA-Künstler mit von der Partie sein, darunter u. a. Groundation, Sergent Garcia, Conscious Culture un viele mehr. Noch wurden nicht alle Acts bekannt gegeben, dies dürfte aber in Kürze passieren. Hier erhalten Sie eine vorläufige Übersicht aller Bands und Künstler, die beizeiten ergänzt wird:

Groundation

Sergent Garcia

Conscious Culture

Collie Buddz

Sara Lugo

Romain Virgo

Skaos

Dr. Ring Ding

Die Gäng

Tormenta Jobarteh

Melting Pot

Múkura

Chune Yaad

Mark Foggo‘s Skasters

Sungun Sound

Kosanostra Sound

Dubstation: Micah Shemaiah, Dandelion Soundsystem, Japhet Sound, Jah Vibes Soundsystem, Chris Tuff, Mystikal Obsession, Dubmatic Jah Present

Das sind die Termine von Sunrise-Festival 2024

Wie eingangs bereits erwähnt, findet das Sunrise-Festival 2024 in Burtenbach an insgesamt vier Tagen statt. Hier finden Sie den Zeitplan zum Programm im Überblick:

Donnerstag, 11. Juli 2024:

17 Uhr: Einlass

18 Uhr: Chune Yaad Sound

20 Uhr: Dr. Ring Ding (Soundshow)

21.30 Uhr: Sungun Sound

0 Uhr: Ende

Freitag, 12. Juli 2024:

Hauptbühne:

11 Uhr: Einlass

16.45 Uhr: Múkura

19 Uhr: Conscious Culture

21.15 Uhr: Sergent Garcia

23.30 Uhr: Romain Virgo

1 Uhr: Ende

Dubstation:

15 Uhr: Jah Present

17 Uhr: Dubmatic

19 Uhr: Chris Tuff

21 Uhr: Jah Vibes Soundsystem

1 Uhr: Ende

Dancehalltent:

1 Uhr: Chune Yaad Sound

3 Uhr: Ende

Samstag, 13. Juli 2024

Hauptbühne:

11 Uhr: Einlass

14.30 Uhr: Melting Pot

16.45 Uhr: Mark Foggo‘s Skasters

19 Uhr: Skaos

21.15 Uhr: Groundation

23.30 Uhr: Collie Buddz

1 Uhr: Ende

Dubstation:

15 Uhr: Mystikal Obsession

17 Uhr: Japhet Sound

19 Uhr: Dandelion Soundsystem

22 Uhr: Micah Shemaiah & Japhet Sound

0 Uhr: Dandelion Soundsystem

1 Uhr: Ende

Dancehalltent:

1 Uhr: Kosanostra Sound

3 Uhr: Ende

Sonntag, 14. Juli 2024:

Hauptbühne:

11 Uhr: Musikverein Burtenbach

12.30 Uhr: Tormenta Jobarteh

14 Uhr: Die Gäng

16.15 Uhr: Sara Lugo

17 Uhr: Ende

Sunrise-Festival 2024: Wo gibt es Tickets?

Es ist möglich, sowohl an der Abendkasse als auch online an Tickets für das Sunrise-Festival 2024 in Burtenbach zu kommen. Die 4-Tagestickets gibt es in diesem Jahr als Hardticket mit Postzustellung oder als Emailticket zum selbst ausdrucken. Erstere sind mittlerweile ausverkauft. Tagestickets sind weiterhin erhältlich, allerdings ausschließlich als Emailtickets.

Wie kommt man zum Sunrise-Festival 2024?

Das Sunrise-Festival 2024 in Burtenbach kann über die Autobahn 8 erreicht werden. Die genaue Adresse lautet wie folgt: Rosengasse 2, in 89349 Burtenbach.

Camping auf dem Sunrise-Festival 2024

Für all Diejenigen, die gerne direkt vor Ort beim Sunrise-Festival 2024 übernachten wollen, gibt es gute Nachrichten: Die Tickets sind sowohl für den Festivalbereich als auch für den Campingplatz gültig - dementsprechend fallen keine zusätzlichen Kosten an, wenn Sie den Campingplatz nutzen möchten.