Wie das Update-Ende für Windows 10 die Kommunen im Landkreis Günzburg beschäftigt

Die Nutzer privater Laptops und PCs kennen das Problem womöglich: Der Software-Konzern Microsoft hatte lange davor gewarnt, ab Mitte Oktober für zahlreiche Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 seine Updates einzustellen. Betroffene Besitzer hätten ihre Rechner ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr aktualisieren können, sie wären dann zum Beispiel anfälliger für Cyberangriffe, wie Experten warnen. Zuletzt ruderte Microsoft noch einmal zurück: Private Nutzerinnen und Nutzer können die Frist kostenlos um ein Jahr verlängern, sind also zumindest bis Herbst 2026 abgesichert. Für Geräte in Unternehmen oder Verwaltungen ist eine Verlängerung aber kostenpflichtig. Viele Kommunen, so etwa die Stadt Leipheim, haben sich deshalb zuletzt dafür entschieden, ihre vom Update-Ende betroffenen Rechner auszutauschen. Konkret heißt das: Teils noch funktionierende Geräte werden ausgemustert und neue Computer müssen für viel Geld angeschafft werden.

So hatte Leipheim bereits vergangenes Jahr veraltete Geräte ausgetauscht, wie Zweiter Bürgermeister Horst Galgenmüller in der jüngsten Stadtratssitzung sagte. Nun steht die Neuanschaffung von 70 Rechnern in den Außenstellen an, etwa in Kinderbetreuungseinrichtungen oder im Bauhof. Die Verwaltung plant dafür mit Kosten von gut 56.000 Euro, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Allein für die Grund- und Mittelschule werden 39 neue PCs und elf Laptops gekauft. Hinzu kommen Lizenzgebühren für sogenannte Exchange-Server, Kostenpunkt: weitere 15.000 Euro. Außerdem braucht Leipheim neue Lizenzen für das Office-Paket von Microsoft, in dem gängige Programme wie Word, Excel oder Outlook enthalten sind. Dafür werden noch mal gut 8000 Euro fällig. Macht in Summe 80.025 Euro an Kosten für eine Stadt, die gerade jeden Pfennig zweimal umdreht, weil auch sonst viele Investitionen anstehen und das Geld eher knapp ist.

Support für Windows 10 wird eingestellt: Krumbach tauscht Computer erst im Januar 2026 aus

Immerhin: Laut Stadtverwaltung handelt es sich um Maximalwerte, die voraussichtlich niedriger ausfallen werden. Stadtrat Robert Henn bezeichnete die Summen in der Sitzung sogar als „absolute Niedrigstpreise“. Der Vorsitzende der Leipheimer UWG ist in seinem Job für IT und Cybersicherheit zuständig. „Das Elend mache ich auch gerade mit“, berichtete Henn aus seinem beruflichen Alltag. „Das musst du aber machen.“

Während Leipheim wohl spätestens am 14. Oktober auf neue Windows-11-Computer umgestellt haben muss, haben die Verantwortlichen in Krumbach noch etwas länger Zeit. Wie Geschäftsleiter Michael Ruf unserer Redaktion berichtet, darf dort die Verwaltung zumindest noch bis Januar 2026 mit den aktuellen Rechnern weiterarbeiten. Das liegt ihm zufolge daran, dass die Stadt über andere Lizenzen verfügt. „Dann aber kommt das auch auf uns zu“, sagt Ruf.

Zwar würden Laptops und PCs im Rathaus und den Außenstellen laufend ersetzt, weil sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprächen. Die Computer, die im Januar getauscht werden, sind laut dem Geschäftsleiter dann mindestens fünf oder sechs Jahre alt. „Wenn es gegangen wäre, hätten wir sie in Betrieb gelassen“, sagt er dennoch.

Was tun mit alten Windows-10-Computern?

Firmen, Kommunen und Behörden müssen ihre Rechner vor allem aus Vorsorge austauschen. So informiert das Landratsamt in Günzburg auf Nachfrage: „Aus Gründen der IT-Sicherheit sind wir uns und den Bürgern verpflichtet, keine veralteten Betriebssysteme einzusetzen, die keine Sicherheitsupdates mehr erhalten.“ Im Landratsamt seien insgesamt circa 850 Notebooks, Tablets und PCs im Einsatz. Dort musste „nur eine geringe Anzahl“ älterer Geräte im niedrigen zweistelligen Bereich ausgetauscht werden, die größtenteils sowieso ersetzt worden wären. „Somit sind im Grunde fast keine zusätzlichen Kosten entstanden, ich würde diese auf maximal 15.000 bis 20.000 Euro schätzen“, teilt ein Sprecher mit.

Was aber geschieht mit den alten, meist noch funktionstüchtigen Computern? Aus der Pressestelle des Landratsamts heißt es, die aussortierten Rechner würden verschrottet oder recycelt. „Ausgetauschte Geräte sind entweder defekt oder veraltet (...) und somit nicht mehr für einen Weiterbetrieb oder den Verkauf an Händler für gebrauchte Hardware geeignet.“ In Krumbach sei darüber noch nicht entschieden worden, sagt Geschäftsleiter Ruf: „Grundsätzlich wäre eine Spende aber denkbar.“ Und auch in Leipheim teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit, es sei noch offen, ob die Computer entsorgt oder gespendet werden.

Leipheim-Stadtrat und IT-Spezialist Henn erklärte in der jüngsten Sitzung, wieso eine Wiederverwendung der Windows-10-Computer so schwierig sei: Die Festplatten, auf denen meist sensible und personenbezogene Daten gespeichert seien, müssten vernichtet werden. Übrig blieben nur die Gehäuse, die ihm zufolge weitestgehend wertlos sind.