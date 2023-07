Der Landkreis Günzburg ist einsame Spitze im bayerischen Taekwondo

Plus Nicht nur wegen das Heimvorteils gehen bei der Bayerischen Technik-Meisterschaft mehr als die Hälfte der Pokale und Medaillen nach Günzburg und Krumbach.

Der Landkreis Günzburg gilt als Hochburg des Taekwondo. Diesen Ruf haben jetzt die Kampfsportlerinnen und -sportler aus Günzburg und Krumbach bei den Landesmeisterschaften der Bayerischen Taekwondo-Union (BTU) im Formenlauf und im Freestyle eindrucksvoll bestätigt.

In der Günzburger Rebayhalle gewann Gastgeber TKD Donau-Lech-Iller (28 Teilnehmende) die Vereinswertung mit 94 Punkten überlegen vor der 32 Sporttreibenden starken Gruppe der SG Krumbach mit 66 Punkten. Dahinter folgte mit 24 Punkten auf Platz drei Altdorf, also die erste Sportschule, die nicht aus dem Landkreis Günzburg kommt.