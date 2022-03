Enes Ali Gürel aus Leipheim fährt zur Taekwondo-EM

Wie sich der 13-jährige Enes Ali Gürel aus Leipheim für die Europameisterschaft im Vollkontakt-Taekwondo qualifiziert.

Einen großartigen Erfolg in seiner noch ganz jungen Sportler-Karreire hat Enes Ali Gürel beim President´s Cup in Albanien erreicht. Der 13-Jährige aus Leipheim wurde bei diesem Taekwondo-Turnier in seiner Klasse Zweiter. Damit qualifizierte er sich direkt für die Europameisterschaft 2022.

Mehr als 1100 Aktive am Start

Mehr als 1100 Aktive machten das Turnier in Durres an der Adria zur Mammutveranstaltung. Gürel, der für die Sportschule Gürel im TC Donau Lech Iller antritt und von der Bayerischen Taekwondo Union für dieses Vollkontakt-Turnier nominiert worden war, hatte in der Klasse Kadetten bis 45 Kilo insgesamt vier Kämpfe zu bestreiten.

Zum Auftakt gewann er souverän 18:7 gegen ein Talent aus der Ukraine. Seinen zweiten Gegner aus Griechenland besiegt er durch technischen K.o. in der zweiten Runde. Dann stand er dem als Nummer zwei gesetzten Holjevic Karlo aus Kroatien gegenüber. Auch hier bewies der 13-Jährige Mut und Nervenstärke und kämpfte sich mit einem 21:6 ins Finale. Dort fehlte ihm lediglich eine Winzigkeit zum Sieg. Dem Iren Vicente Shane unterlag Gürel 14:15. (AZ)

Lesen Sie dazu auch