Enes Ali Gürel aus Leipheim ist Deutscher Meister

Dieses Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Einen Titel, einen zweiten und einen dritten Platz holten die jungen Vollkontakt-Kämpfer des TC Donau-Lech-Iller bei der deutschen Taekwondo-Meisterschaft für Kadetten und U 21-Akteure.

Der Günzburger Schulleiter Mustafa Gürel fuhr mit vier heimischen Kämpfern nach Münster. Alle waren natürlich hoch motiviert und auch bestens vorbereitet für die Kämpfe in der Universitäts-Sporthalle.

Gold, Silber, Bronze

Bei den Kadetten waren insgesamt 159 Aktive am Start. Enes Ali Gürel, der in der Gewichtsklasse bis 45 Kilo dabei war, holte sich nach drei gewonnenen Kämpfen den Titel. Zeynep Tekyildirim, die in der Gewichtsklasse bis 37 Kilo antrat, schaffte es bis ins Finale. Hier verlor sie knapp. Uliana Nikulina gewann in der Kadetten-Klasse bis 41 Kilo zwei Kämpfe und wurde dafür mit Bronze belohnt.

Mit seiner kleinen, aber hochkarätig besetzten Mannschaft holte der TC Donau-Lech-Iller Platz fünf in der Vereinswertung. Die drei Podiumsplätze der Akteure aus Westschwaben trugen wesentlich dazu bei, dass sich die Bayerische Taekwondo-Union (BTU) bei diesen nationalen Titelkämpfen die Verbandswertung sicherte. (AZ)

