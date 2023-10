Junge Formenläufer aus der Region Günzburg sammeln Medaillen

Der Taekwondo-Nachwuchs aus Westschwaben schlägt sich auf nationaler Bühne stark. Ein Jugendlicher holt sogar Gold beim Deutschen Jugendcup.

Zum ersten Mal überhaupt hat der Nachwuchs des TC Donau-Lech-Iller am Deutschen Jugendcup teilgenommen. Und der Auftritt bei dieser inoffiziellen Jugendmeisterschaft auf nationaler Ebene wurde in Bautzen zu einem vollen Erfolg. Letztlich sprang Platz fünf in der Vereinswertung heraus und auch am fünften Platz für Bayern in der Bundesländerwertung waren die heimischen Könner stark beteiligt.

In der Altersklasse Kadetten mischten Valentina König und Arany Csillag Ibolya Balog mit.

Zwei Mädels holen Bronze

Balog hatte sich in ihrer Leistungsklasse mit 17 Konkurrentinnen auseinanderzusetzen. Da waren starke Formen nötig, um sich im Vorderfeld zu platzieren. Den Sieg verpasste sie aufgrund eines kleinen Wacklers im Finale. Über die Bronzemedaille strahlte sie nach guter Vorstellung dann trotzdem. Die zwölfjährige König trat in einem Feld mit größtenteils erfahreneren Juniorinnen an. Sie ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und zeigte in allen Runden so starke Formen, dass auch sie sich über Bronze freuen konnte.

In den Schülerklassen war der Verein Donau-Lech-Iller mit Svenja Patterer, Kaja Grätsch und Simon König vertreten.

Patterer trat gegen sechs Sportlerinnen an. Mit den zwei Formen, die in ihrer Altersklasse gelaufen werden mussten, konnte sie das Kampfgericht überzeugen und gewann ihre erste Bronzemedaille auf nationaler Ebene. Grätsch trat in einem Zehner-Feld an und konnte sich dank einer guten Form einen Platz im Finale sichern. Dort kosteten sie kleine Unsicherheiten wichtige Punkte. Am Ende erreichte sie den guten siebten Platz. Als Jüngster im Team aus Westschwaben kämpfte König nicht nur gegen vier Kontrahenten, sondern auch gegen die Wettkampfnervosität. Er präsentierte dennoch zwei starke Formen und sicherte sich die Silbermedaille.

Lesen Sie dazu auch

Glanz im Freestyle

Medaillen brachten auch die beiden Freestyle-Asse Fionn Riesemann und Sophie Podlesskij aus Ostsachsen mit. Riesemann, der erst seit diesem Jahr an Turnieren teilnimmt, zeigte routiniert Drehkicks und akrobatische Elemente. Letztlich setzte er sich gegen alle Gegner durch und gewann Gold. Podlesskij zeigte eine saubere Form und wurde dafür mit der Bronzemedaille belohnt. (AZ)