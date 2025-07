Täter stiehlt in Offingen Kleinkraftrad und hinterlässt es im Gebüsch

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein grünes Kleinkraftrad der Marke „Peugeot“, das in der Unterdorfstraße in Offingen abgestellt war, gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug am Montagmittag in einem Gebüsch an der Offinger Umgehungsstraße nahezu unbeschädigt wieder aufgefunden. Lediglich ein Außenspiegel und das Versicherungskennzeichen wurden abmontiert. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise. Telefon: 08222/96900. (AZ)

