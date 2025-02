Mängel an Viehtransportanhänger: Ferkel müssen von A8 abgeholt werden

Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg hat am Montagmittag auf der A8 in Richtung München auf der Höhe von Burgau den Fahrer eines kroatischen Pkw-Anhänger-Gespanns kontrolliert. Bei dem gezogenen Anhänger handelte es sich laut Polizeibericht um einen Tiertransportanhänger, in welchem Ferkel nach Kroatien verbracht werden sollten. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben allerdings massive technische Mängel am Rahmen des Anhängers fest, weshalb die Weiterfahrt, nach der Vorstellung des Anhängers bei einem Kfz-Sachverständigen, unterbunden werden musste.

Technische Mängel bei Tiertransport: Kroatischer Fahrer in Burgau gestoppt

Der 26-jährige kroatische Fahrer musste sich dann darum kümmern, dass die Ferkel vor Ort abgeholt wurden. Ferner ordneten die Beamten bei ihm eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich an. Zur Abholung kam dann der letzte Eigentümer der Ferkel, um sie wieder zu sich zu nehmen. (AZ)