Telefonbetrug: Mitarbeiterin gibt Codes von Bezahlkarten preis

In Ichenhausen ist eine Mitarbeiterin eines Ladengeschäfts Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die 29-Jährige am Mittwochnachmittag einen Anruf einer unbekannten Täterschaft. Diese habe angegeben, mehrere Bezahlkarten auf ihre Gültigkeit überprüfen zu müssen. Hierzu sollte die Mitarbeiterin die Codes der Bezahlkarten am Telefon übermitteln. Das habe die 29-Jährige dann auch getan: Sie habe den Tätern mehrere Codes im niedrigen vierstelligen Wertebereich genannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug gegen die Anrufer. (AZ)

