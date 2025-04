Das Landratsamt Günzburg plant in der Bahnhofstraße in Kleinkötz nachts Tempo 30 für den Schwerverkehr einzuführen. In Kötz freut man sich darüber. Bürgermeisterin Sabine Ertle sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Wir begrüßen diese Regelung ausdrücklich, schließlich wollten wir das schon länger.“ Der Gemeinderat steht geschlossen hinter der Bürgermeisterin.

