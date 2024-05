Der TC Reisensburg schwimmt auf der Erfolgswelle

Beide Landesliga-Teams feiern Erfolge auf dem Tennisplatz. Für die 30er ist es der erste Saisonerfolg, für die 60er ein Überraschungscoup.

Die Tennis-Herren 30 des TCR haben die 4:5-Auftaktniederlage wett gemacht. Mit einem klaren 6:3 gegen den TSV Haunstetten verbuchten sie ihren ersten Saisonsieg in der Landesliga 1.

Reisensburgs Nummer eins Daniel Oszfolk bezwang den Haunstetter Sascha Exner deutlich 6:4, 6:2. Auch Thilo Rinkenburger (6:0, 6:0), Jochen Petz (6:1, 6:2) und Martin Wiesmüller (6:2, 6:2) hatten mit ihren Gegnern keine Probleme und sicherten sich jeweils klare Einzelsiege. Karl Reichhard und Mario Urban schrammten in ihren Einzeln knapp an einem Erfolg vorbei. Sie zeigten sich kämpferisch, unterlagen letztlich aber jeweils knapp (9:11 beziehungsweise 8:10) im Match-Tiebreak. Die Doppel wurden nicht mehr gespielt.

Die Herren 60 traten in der Landesliga 2 zu ihrem ersten Auswärtsspiel in Wertingen an. Im Vorfeld hatten sie sich keine großen Chancen ausgerechnet. Da aber Wertingen nicht in allerbester Aufstellung – unter anderem ohne seine Nummer eins Wolfgang Mittring und seine Nummer zwei Guido Degenhardt - angetreten war, ergab sich auf einmal doch die Möglichkeit, vor allem in den Einzeln gut abzuschneiden. Diese Chance wurde genutzt. Bereits nach den Einzeln, die das 60er-Team mit 5:1 für sich entscheiden konnte, war das Punktspiel zugunsten des TCR entschieden. Punkten konnten mit hervorragenden Leistungen Dieter Blatter (6:3, 6:3), Gerhard Hackel (6:4, 6:1), Ulrich Riess (7:5, 7:6), Wolfgang Müller (7:6, 6:2) und Hans Müller (6:4, 6:2). Obwohl die anschließenden Doppelspiele alle an den Gastgeber gingen, durfte sich der TCR anschließend freuen. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen war es ein überaus gelungener Start.

