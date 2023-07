Die Tennisspieler im TSV Offingen dürfen feiern

Während die Männer 30 des TSV Offingen den Klassenerhalt in der Tennis-Südliga 1 schaffen, holt der Nachwuchs zwei Titel. Auch beim TC Günzburg wird gejubelt.

Schöne Erfolge gefeiert haben die Tennis-Teams des TSV Offingen bei ihren jüngsten Auftritten. Weniger gut lief es für die Sportkameraden aus Reisensburg. Und die Männer 75 des TC Günzburg sind Bayernliga-Vizemeister.

Mit den Mädchen 15 und den Knaben 15 machten gleich zwei Offinger Nachwuchsteams die Meisterschaft in ihren örtlichen Spielgruppen klar.

Klassenziel vorzeitig erreicht

Unterdessen sicherten die Herren 30 des Vereins vorzeitig den Klassenerhalt in der Südliga 1. Der 6:3-Erfolg gegen den TSV Babenhausen war bereits der dritte Saisonerfolg. Zwar unterlag Andreas Gruhler im Spitzeneinzel, doch Daniel Mayer und Tobias Schieferle gewannen jeweils und sorgten für eine Führung nach der ersten Runde. Andreas Mayer und Timo Reichhardt siegten anschließend jeweils souverän und stellten das 4:1 nach den Einzeln sicher. Nach zweieinhalb Stunden Schinderei verpasste Steffen Kruppa mit einer Match-Tiebreak-Niederlage den entscheidenden fünften Punkt. Den holte dann allerdings das Doppel Schieferle/Gruhler. Ein weiterer Erfolg von Mayer/Mayer sorgte für den Endstand.

Für die Frauen des TSV Offingen war beim unangefochtenen Spitzenreiter der Südliga 1, FC Gundelfingen, erwartungsgemäß nicht viel zu ernten. Allerdings gelangen den TSV-Spielerinnen beachtliche Leistungen und Petra Propp sorgte durch einen Drei-Satz-Sieg sogar für einen Einzel-Erfolg. Darüber hinaus gelang Lisa Mayer/Lisa Maier ein Sieg im Doppel, sodass am Ende eine verkraftbare 2:7-Niederlage stand.

Der Tennis-Unterbau des TSV Offingen hat’s drauf: Jeweils ohne Niederlage holten sich die Mädchen 15 (Südliga 3) und die Knaben 15 (Südliga 5) die Gruppentitel. Foto: Steffen Steffen Kruppa





Die Frauen II machten in der Südliga 2 gegen den TSV Wittislingen kurzen Prozess. Nach insgesamt nur einem abgegebenen Satz stand am Ende ein sehr deutlicher 9:0-Sieg. Patricia Dirlmeier, Katharina Kruppa, Jessica Höb, Mirjam Schinzel, Julia Dirlmeier und Lisa Brenner punkteten zum Mal in dieser Runde.

75er des TC Günzburg verlieren im Endspiel

Bis zum Saisonfinale auf Titelkurs geblieben sind die Tennis-Männer 75 des TC Günzburg in der Bayernliga. Ihr abschließendes Heimspiel gegen den TSV Unterhaching gewannen sie überdeutlich 6:0. Im echten Endspiel um den Titel kassierten sie dann ihre einzige Niederlage: Bei den bis dahin punktgleichen TF Dachau unterlagen die Günzburger 2:4. In den Einzeln gewannen Andreas Schmid (6:2, 6:4) und Dieter Lang (6:4, 6:0). Das 2:2 ließ noch Hoffnung keimen, die Doppel sorgten aber für klare Verhältnisse zugunsten der Dachauer: Andreas Schmid/Wolfgang Müller (5:7, 2:6) sowie Rudolf Rembold/Dieter Lang (3:6, 5:7) verloren glatt. Die Vizemeisterschaft ist freilich mehr als ein Trostpflaster für die fitten Oldies aus dem Auwald.

Nicht so gut lief es in der Südliga 2 bei den Herren des TC Günzburg. Gegen den TSV Welden war nur ein 2:7 drin. Im Einzel gewann Diego Bustamante (6:3, 6:1), im Doppel lieferten Bustamante/Velarde (6:4, 6:4) einen Zählerpunkt.

Deutlich besser abgeschnitten haben die Damen 30 des TC Günzburg in der Südliga 1. Gegen den TSV Bobingen konnte ein glatter Sieg eingefahren werden. In den Einzeln holten Anja Haag (6:1, 6:0), Nadja Führer (6:0, 6:0), Kerstin Nan (6:1, 6:0) und Susanne Wachs (6:2, 6:1) Punkte, im Doppel waren Haag/Führer (6:2, 6:4) und Nan/Wachs (6:2, 6:1) erfolgreich.

Landesliga-Teams des TC Reisensburg verlieren

Nichts zu erben gab es für die Aushängeschilder des TC Reisensburg. Sowohl die Herren 30 als auch die Herren 60 kassieren in ihren Landesliga-Duellen Niederlagen.

Wacker schlugen sich die Herren 30 in der Landesliga 1 in ihrem letzten Heimspiel dieser Runde. Gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer TC Blau-Weiß Gräfelfing verloren sie 3:6. Daniel Oszfolk und Thilo Rinkenburger hatten ihre Gegner im Einzel im Griff und gewannen jeweils souverän (6:3, 6:3 und 6:2, 6:2). Die verbleibenden Einzel gingen klar an den spielerisch starken Gegner. Karl Reichard an Position eins hatte beim 0:6, 1:6 gegen Rainer Gerhard keine Chance. Ähnlich deutlich fielen die Niederlagen von Jochen Petz (2:6, 2:6), Daniel Reichard (2:6, 1:6) und Jan Kortler (2:6, 1:6) aus. Nachdem ein Sieg in weite Ferne gerückt war, wurden die Doppel nicht mehr gespielt und aufgeteilt. Für die Reisensburger geht es nun darum, im Saisonfinale beim TSV Haunstetten ihren dritten Tabellenplatz zu verteidigen.

Ebenfalls gegen den Spitzenreiter angetreten sind die Herren 60. Sie unterlagen in der Landesliga 2 bei der DJK Augsburg-Pfersee 1:8. Dennoch bleibt die Vizemeisterschaft möglich. Erste Voraussetzung dafür ist ein Sieg im Heim-Finale gegen die SpVgg Au/Iller.

Schon die Voraussetzungen für ein gutes Abschneiden waren ungünstig. Reisensburgs Nummer zwei Reinhard Zweck musste kurzfristig verletzungsbedingt absagen. Auch Dieter Blatter und Ulrich Riess waren aufgrund von Verletzungen nicht voll einsatzfähig. Mit viel Einsatz und Kampfeswillen versuchte es die Mannschaft, doch es blieb beim guten Vorsatz. Pfersee war einfach zu stark. (AZ)