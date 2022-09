Ein Tennis-Doppel mit Zukunftsperspektive für Günzburger und Bubesheimer

Der TC Günzburg macht den Mitgliedern des aufgelösten TC Bubesheim ein Angebot. Wie sich Harry Bendl die Sache vorstellt – und warum das beiden Seiten helfen kann.

Eine Win-Win-Situation entsteht, wenn Nachbarn einander die Hände reichen und beide Seiten danach als Gewinner dastehen. Diese seltene Gelegenheit eröffnet sich dieser Tage in der heimischen Tennis-Szene. Denn wenige Tage nach der seit langer Zeit absehbaren und nun vollzogenen Auflösung des TC Bubesheim macht der TC Günzburg dessen Mitgliedern ein Angebot. „Wir würden uns freuen, wenn diese Tennisspieler zu uns kommen“, sagt Günzburgs Vereinschef Harry Bendl.

Kein Dauerrabatt

Der TCG-Vorsitzende garniert das Angebot mit einem Sahnehäubchen, indem er ankündigt, sein Verein wolle den Umziehenden in Sachen Mitgliedsbeitrag entgegenkommen. „Für eine Übergangszeit“, wie er betont. Immerhin gelte es auch, die eigenen Vereinsmitglieder nicht vor den Kopf zu stoßen, indem den Neuzugängen eine Art Dauerrabatt eingeräumt würde. Vorstellen können sich Bendl und seine Co-Vorsitzende Barbara Wachs ein auf ein Jahr beschränktes Modell.

Bendl versichert, dass es ihm zunächst einmal darum geht, der Bubesheimer Tennis-Familie eine neue sportliche Heimat zu bieten. „Für uns ist das Aus dort bedauerlich. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen, es gibt viele Bubesheimer Mitglieder, die in Günzburg wohnen – und andererseits hatten wir ja schon viele Akteure und in Peter Führer auch einen langjährigen Vorsitzenden aus Bubesheim bei uns“, führt er aus.

Im Auwald gibt's mehr Tennisplätze als nötig

Natürlich versprechen sich die Günzburger auch Vorteile von einem künftigen Tennis-Doppel. 116 Mitglieder hatte der TC Bubesheim im Moment seiner Auflösung, an die 300 sind es aktuell beim TC Günzburg. In Hochphasen waren es wesentlich mehr und Bendl räumt ein: „Wir haben aufgrund des Mitglieder-Rückgangs der vergangenen Jahre mehr Tennisplätze, als wir eigentlich belegen.“ Wachs formuliert das ins Positive um und fügt hinzu: „Bei uns muss man eigentlich nie mit Wartezeiten rechnen.“

Die Günzburger Vereinsspitze betont unisono den Universalcharakter des TC Günzburg. Niemand müsse befürchten, im Auwald seien nur leistungssport-orientierte Aktive willkommen. Bendl sagt: „Wir haben genügend Hobbyspieler, die es gemütlich angehen lassen. Und wer engagiert spielen möchte, darf das auch. Wir freuen uns über jede Verstärkung. Aber wir sind in erster Linie ein Klub für die ganze Familie.“

Abschlussturnier am 17. September 2022

Davon überzeugen können sich die bisher beim TC Bubesheim heimischen Sporttreibenden beim Gaudi-Abschlussturnier, das der TC Günzburg am 17. September ab 11 Uhr veranstaltet. Wachs wirbt: „Jeder ist eingeladen, in unser Vereinsleben reinzuschnuppern.“ Am Abend steigt dann das Herbstfest, bei dem jene Mannschaften geehrt werden, die den TC Günzburg im Sommer 2022 – nach der Zwangspause wieder ohne Corona-Einschränkungen – erfolgreich vertreten haben. Das gilt in erster Linie für die Frauen und die Männer 70, die in der Landesliga 1 starteten, dort aber trotz starken Einsatzes das Ende der Rangliste zierten. Damit teilten sie das sportliche Schicksal der Günzburger Männer, die Schlusslicht der Südliga 1 waren. In die anstehende Winterrunde 22/23 startet der TC Günzburg mit fünf Mannschaften.