Autofahrer übersieht 15-jährigen Radler: Unfall

Glimpflich ist am Montagabend in Thannhausen ein Unfall zwischen einem Autofahrer und einem jungen Radfahrer ausgegangen. Nach Angaben der Polizei war ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Frühmeßstraße in nördliche Richtung unterwegs und wollte in die Wiesenthalstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Gehweg in westliche Richtung. Als der Autofahrer in die Kreuzung einfuhr, übersah er den von rechts kommenden Fahrradfahrer und touchierte diesen leicht, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. (AZ)

