Fußball-Kreisliga: Das Verfolgerduell steigt in Thannhausen

Thannhausen Heute Nachmittag steigt in Thannhausen das Topspiel der Fußball-Kreisliga West. Gastgeber TSG empfängt um 15 Uhr die SpVgg Wiesenbach. Die Gäste rangieren punktgleich mit den Thannhausern auf dem dritten Platz. Nur Dank des um drei Treffer besseren Torverhältnis steht die TSG auf Platz zwei. Die Generalprobe für das Spitzenspiel lief bei beiden Teams nicht optimal. Während die Mindelstädter bei ihrem Auswärtsspiel in Glött wenigstens noch einen Zähler retteten, verlor die SpVgg gegen Tabellenprimus FC Lauingen auf eigenem Grund mit 1:4.