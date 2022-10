Geschlagen und beleidigt: Wenn sich Kumpels vor Gericht wiedersehen

Plus Trotz sechs Vorstrafen bekam ein 29-Jähriger aus dem südlichen Landkreis eine Bewährungsstrafe. Er soll vom Zeugen zu den Körperverletzungen provoziert worden sein.

Mit "Ach und Krach", so sagte er es, konnte sich Richter Martin Kramer zu einer Bewährungsstrafe durchringen. Es sei die allerletzte Chance für einen 29-jährigen Angeklagten aus dem südlichen Landkreis Günzburg. "Wenn es zu einer weiteren Straftat kommt, bricht ein riesiges Kartenhaus über Ihnen zusammen", warnte Kramer eindringlich. Warum sich der Vorsitzende Richter trotz ziemlich eindeutiger Vorwürfe (zweifache vorsätzliche, teils gefährliche Körperverletzung und Beleidigung sowie Bedrohung) zu dieser Strafe entschied, hatte unter anderem mit der Vorgeschichte zu den Taten des jungen Mannes zu tun.