Am kommenden Freitag lässt die Theatergruppe der Spielvereinigung Gundremmingen das erste Mal die Sau raus: Die Premiere des neuen Stücks beginnt um 19.30 Uhr. Gespielt wird in diesem Jahr wieder auf der Freilichtbühne beim Kulturzentrum. „Lass die Sau raus“, so heißt der Dreiakter von Andreas Wening.

