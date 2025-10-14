Thilo Wolf spielt im Heimatmuseum Günzburg

Im Rahmen der diesjährigen Sternenacht, der langen Einkaufsnacht in Günzburg, erwartet die Besucher ein besonderes musikalisches Highlight: Der renommierte Jazzpianist Thilo Wolf und sein Trio treten am Freitag, 24. Oktober, im historischen Rokokosaal des Heimatmuseums Günzburg auf. Ermöglicht wurde der Auftritt der hochkarätigen Musiker durch eine Spende der Sparkasse Schwaben-Bodensee, sodass der Eintritt zu allen Konzerten frei ist. Das Thilo Wolf Trio wird an diesem Abend gleich drei Kurzkonzerte geben – um 19, 20 und 21 Uhr. Da die Plätze begrenzt sind und nicht reserviert werden können, lohnt es sich, rechtzeitig da zu sein.

„Wir freuen uns sehr, mit diesem Konzert ein kulturelles Highlight zur Sternenacht bieten zu können“, sagt Kulturamtsleiter Jürgen Gleixner. „Die einzigartige Atmosphäre des Rokokosaals trifft auf mitreißenden Live-Jazz – das wird ein ganz besonderer Abend.“ Besucher können sich auf virtuoses Spiel, swingende Rhythmen und feinsinnige Arrangements freuen – ganz im Stil des vielfach ausgezeichneten Thilo Wolf Trios.

Das Heimatmuseum ist von 18 bis 22 Uhr geöffnet und zeigt auch die Sonderausstellung „Billig ist zu teuer: Fast Fashion und die Folgen“. Um 18.45, 19.45 und 20.45 Uhr finden kurze Stadt- und Museumsführungen zum Thema „Todschick – tödliche Mode“ mit Antje Mühlenbein statt, die am Museum beginnen. Das Heimatmuseum lädt vor, nach oder zwischen dem Einkaufsbummel zum Innehalten und Genießen ein.

Weitere Informationen zur Sternenacht gibt es auf der Website der Cityinitiative (www.cityinitiative-guenzburg.de) oder direkt beim Heimatmuseum unter Mail museum@rathaus.guenzburg.de, oder Telefon 08221/38828. (AZ)