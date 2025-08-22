Von Katzen, Hunden und Menschen: Geschichten aus dem Günzburger Tierheim

Manchmal brauchen wir alle eine Pause von den negativen Nachrichten der Welt. Was da hilft? Ein Foto von kleinen Babykatzen zu Beispiel, perfekt im Moment festgehalten, bevor wieder herumgerannt wird. Solche Bilder sind Balsam für die Seele. Das findet auch der Günzburger Tierschutzverein. Er kam auf die Idee, nicht nur herzerwärmende Bilder, sondern auch die ein oder andere gute und lustige Nachricht aus dem Tierheim mit uns zu teilen. Ein toller Gedanke, fand unsere Redaktion. Und wer nach dem Durchlesen kein Lächeln auf dem Gesicht hat, ist selber schuld!

Von der Straße zum Tierheim-Chef: Kater Jerome erobert Herzen

Er ist der Boss im Tierheim Günzburg: Kater Jerome hat die Herzen im Sturm erobert. Foto: Tierheim Günzburg

Als Kater Jerome ins Tierheim kam, war sein Zustand erschütternd: abgemagert und kränklich – ein Schatten seiner selbst. Niemand wusste, woher er kam, aber schnell war klar: Jerome brauchte dringend Hilfe. Und dann kam die Wende: Eine Untersuchung brachte die Ursache ans Licht – Jerome hat Diabetes. Der einst geschwächte Kater hat sich komplett verwandelt: gesund, lebensfroh und manchmal fast ein bisschen zu rund. Aus dem stillen Notfellchen wurde ein selbstbewusster Chef, der im Tierheim überall mitmischt. Heute ist Jerome nicht mehr zur Vermittlung freigegeben. Er hat seinen Platz gefunden – als charmanter Dauergast und Streicheleinheiten-König im Tierheim.

Chili con Carne statt Katzenfutter: Überraschung in der Spendenbox

Statt Hunde- und Katzenfutter landeten die Zutaten für ein leckeres Essen für die Tierheimmitarbeiterinnen in der Spendenbox. Foto: Tierheim Günzburg

Mit so einem „Fund“ hatte im Tierheim wirklich niemand gerechnet: Als das Team vom Tierheim die Futterspendenbox im örtlichen Supermarkt leerte, staunten sie nicht schlecht. Neben Dosen mit Katzenfutter und Hundeleckerlis fanden sich auch – Kidneybohnen und Mais. Zunächst war die Verwirrung groß. Doch wenig später folgte die charmante Auflösung per E-Mail: Eine tierliebe Kundin hatte beim Wocheneinkauf nicht nur fürs Tierheim Futter besorgt, sondern auch Zutaten für ihr geplantes Chili con Carne. Beim Einwerfen der Spenden landeten aus Versehen auch ihre eigenen Dosen in der Box. „Ich wünsche dem Tierheim-Team guten Appetit!“, schrieb sie augenzwinkernd. Gesagt, getan: Beim nächsten Teamabend saßen die Tierheim-Mitarbeitenden tatsächlich gemeinsam am Tisch – und auf den Tellern: Chili con Carne mit Bohnen und Mais aus der Spendenbox.

Tatort im Notquartier: Ein Hochwasser-Abenteuer mit Happy End

Unterhaltungsprogramm im Notquartier: Der Tatort lenkte die Hunde vom Hochwasserchaos ab. Foto: Tierheim Günzburg

Vor einem Jahr sorgte das Hochwasser in Günzburg für Chaos im Tierheim, das evakuiert werden musste. Die meisten Tiere konnten auf Pflegestellen ausquartiert werden. Einige wenige Tiere fanden Zuflucht in einem leerstehenden Gebäude des Bezirkskrankenhauses. Zwei Ehrenamtliche der Tierschutzvereins verbrachten die Nacht mit den Tieren und wie es sich für einen Sonntagabend gehört, schauten sie zusammen mit den Hunden Paul und Rooney den „Tatort“. Die beiden Spürnasen hatten trotz der Ausnahmesituation einen schönen Abend, heute haben beide ein neues Zuhause gefunden und sind glücklich vermittelt. Das Hochwasser mag zum Glück vergangen sein, doch die Erinnerung an diese besondere Nacht bleibt im Tierheim lebendig.

Schmutzige Pfoten, glückliche Hunde

Ist der Boden schmutzig, ist das ein gutes Zeichen: Dann waren die Hunde aus dem Hundehaus an einem regnerischen Tag draußen unterwegs. Foto: Tierheim Günzburg

Manchmal erzählen die kleinsten Details die größten Geschichten. Ein Blick auf den Boden im Hundehaus des Günzburger Tierheims genügt, um das zu bestätigen. Nach einem Spaziergang an einem regnerischen Tag sind überall Hundepfotenabdrücke. Was nach Chaos aussieht, ist ein gutes Zeichen: Das Hundehaus wird bis in den letzten Winkel genutzt. Die Abdrücke zeigen, dass die Hunde sich frei bewegen und spielen. Es ist der Beweis, dass trotz der vielen Tiere und der begrenzten Ressourcen die Lebensfreude nicht zu kurz kommt. Diese Pfotenabdrücke sind ein Zeichen der Hoffnung, dass diese Hunde bald neue Spuren in einem liebevollen Zuhause hinterlassen dürfen.

Pfotenfreundschaft: Toni hilft Spike

Toni und Spike sind nicht nur Pfoten- sondern auch Brieffreunde. Foto: Tierheim Günzburg

Manchmal entsteht eine Freundschaft, wo man sie am wenigsten erwartet – und das sogar zwischen zwei Hunden, die sich nie getroffen haben. Im Tierheim gab es einen Spendenaufruf für Spike, einen liebenswerten Hund mit einer Futterallergie. Er durfte nur eine ganz bestimmte Sorte Futter fressen. Kurze Zeit später kam ein Brief an, der das Team zu Tränen rührte. Absender war ein Hund namens Toni! Gemeinsam mit seinem Frauchen hatte Toni den Spendenaufruf gelesen und wollte seinem Leidensgenossen helfen. Denn auch Toni ist allergisch und kann nur Pferdefleisch zu sich nehmen. Und das befand sich im Paket, denn “Toni wollte gerne teilen”. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie sehr sich Menschen – und ihre Haustiere – für das Wohlergehen anderer einsetzen. Dank Toni und seinem Frauchen konnte Spike lecker und sicher essen. Was für ein tolles Beispiel für Tierliebe!

Ein „Let‘s Dance“-Spektakel im Hundehaus

Darf ich bitten? Auch als Tanzpaar machen die Tierheim-Hunde eine gute Figur. Foto: Tierheim Günzburg

Wer sagt, dass nur Menschen tanzen können? Im Günzburger Tierheim gab es eine Performance, die selbst die Jury von „Let‘s Dance“ ins Schwärmen gebracht hätte. Das Tierheim-Team war sich einig: Diese Hunde hätten die volle Punktzahl bekommen. Diese Art von Energie und Begeisterung zeigt einmal mehr, wie viel Liebe und Spaß in den Tierheim-Zwingern steckt. Ein toller Beweis, dass auch hier das Glück zuhause ist.

Doppeltes Paulchen

Nein, das ist nicht Paulchen - aber nach dem Haarschnitt hätte man aus dem restlichen Fell glatt nochmal einen Hund herstellen können. Foto: Tierheim Günzburg

So ein professioneller Haarschnitt kann nicht nur bei uns Zweibeinern Wunder bewirken. Und jeder, der einen langhaarigen Hund hat, weiß, wie aufwendig die Fellpflege sein kann. Auch bei unserem Paul, einem Labradoodle und ehemaligen Bewohner des Günzburger Tierheims, muss ab und zu die Schere ran. Einmal sind dabei so viele Haare gefallen, dass man daraus einen zweiten Paul erhielt. Da staunten alle nicht schlecht, als der Vierbeiner quasi doppelt vorhanden war. Der „echte” Paul bekam fürs Stillsitzen zur Belohnung ein Leckerli und erfreut sich mittlerweile der regelmäßigen Fellpflege in seinem neuen Zuhause.

Willkommen im Obstgarten: Kreativität im Tierheim gefragt

Berry, Kiwi, Peach und Co: Diese Malteser-Welpen haben ihre Namen aus dem Früchtekorb bekommen. Foto: Tierheim Günzburg

Manchmal ist der Ansturm im Tierheim so groß, dass selbst die Namensfindung zur Herausforderung wird. Aber wie man so schön sagt: Not macht erfinderisch! Das zeigte sich kürzlich, als ein illegaler Welpentransport gestoppt wurde und plötzlich eine ganze Rasselbande Malteser im Tierheim ein neues Zuhause auf Zeit fand. Um bei so vielen weißen Flauschbällchen nicht den Überblick zu verlieren, haben die Mitarbeiter eine kreative Lösung gefunden: Der „Obstgarten“ war geboren. Die kleinen Welpen heißen jetzt Berry, Kiwi, Peach und Co. Was für eine süße Idee, die perfekt zu den kleinen Wirbelwinden passt! Es ist eine liebevolle Geste und zeigt einmal mehr, wie viel Herz und Humor in der täglichen Arbeit steckt. Und hier auch noch eine gute Nachricht zum Schluss: Der „Obstgarten“ hat mittlerweile tolle Zweibeiner gefunden, die jeweils einem der kleinen Früchtchen ein liebevolles Zuhause schenken. (AZ)