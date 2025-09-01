Icon Menü
Tipps für die Schultüte: „Glücksbringer sind sehr wichtig“

Landkreis Günzburg

Tipps für die Schultüte: „Glücksbringer sind sehr wichtig“

Von Buntstiften und Kleinigkeiten hin zu süßen Snacks: Der Kreativität sind beim Füllen einer Schultüte keine Grenzen gesetzt. Das empfehlen Experten aus der Region.
Von Celine Theiss
    Familie Häußler aus Bächingen besucht immer das Schreibwarengeschäft Hutter in Günzburg, um Besorgungen für die Schule zu erledigen. Mama Christiane und Papa Thomas sind dort mit Listen unterwegs, denn Tochter Emma (rechts) kommt in die erste und Tochter Leni-Sophie in die zweite Klasse.
    Familie Häußler aus Bächingen besucht immer das Schreibwarengeschäft Hutter in Günzburg, um Besorgungen für die Schule zu erledigen. Mama Christiane und Papa Thomas sind dort mit Listen unterwegs, denn Tochter Emma (rechts) kommt in die erste und Tochter Leni-Sophie in die zweite Klasse. Foto: Celine Theiss

    Das neue Schuljahr beginnt in wenigen Tagen und vor allem die künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler dürfen sich auf ihre Einschulung freuen. Denn neben einem neuen Lebensabschnitt wartet auf sie auch eine Schultüte, die mit den unterschiedlichsten Dingen gefüllt ist. Doch was genau kommt hinein? AOK-Ernährungsberaterin Angela Blind weiß, welche Snacks in eine Schultüte gehören und welche nicht. Elke Kopp vom Schreibwarengeschäft Hutter in Günzburg gibt außerdem Tipps, welche Füllungen beliebt sind. Und auch eine Mutter erzählt, was sie in die Schultüte ihrer Tochter packt.

