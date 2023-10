Halloweenpartys und mehr: Das ist im Landkreis Günzburg geboten

Glanz & Glamour gibt es mit "achorde“ am Sonntag, 18 Uhr, in der St. Paulus-Kirche in Leipheim. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden erbeten. Es handelt sich bei "achorde" um einen Projektchor aus dem Raum Ulm/Neu-Ulm, der jedes Jahr eine Gospel-Pop-Show auf die Beine stellt und in den Kirchen der Umgebung aufführt.