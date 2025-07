Damit der Schulstart keine Angst macht

Die Einschulung ist ein großer Schritt, der für viele Kinder mit Vorfreude verbunden ist, der aber auch Ängste auslösen kann. Eltern können ihre Kinder beim Übergang in die Schulzeit und beim Umgang mit Schulangst begleiten. „Wenn Kinder Angst haben, ist es wichtig, dass sie offen darüber sprechen dürfen, ohne dass ihre Angst bewertet wird“, betont Artur Geis von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Günzburg der KJF Soziale Angebote Nordschwaben in einer Pressemitteilung. „Eltern sollten Ängste ernst nehmen, sie nicht verharmlosen, aber auch nicht dramatisieren. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie ihr oder ihm zutrauen, dass es mit der neuen Situation in der Schule zurechtkommt.“

Eltern können der Pressemitteilung zufolge ihren Kindern die Angst bildlich erklären: Angst sei wie ein Wachhund oder die Wache in einer Ritterburg. Sie schlage Alarm, wenn etwas ungewöhnlich, neu oder gefährlich sei. Eltern können ihren Kindern vermitteln, dass ihre Angst „bellt/warnt“, weil sie auf etwas aufmerksam machen will. Das Kind selbst sei der König oder die Königin, die nach der Warnung dann entscheidet, ob wirklich eine Gefahr besteht. Statt die Angst zu bekämpfen, dürfe man sie wahrnehmen, ihr danken und dann prüfen, ob die Gefahr wirklich so groß ist – dafür brauchen Kinder die Unterstützung der Eltern. Die Schule ist anders als der Kindergarten, das könne Kindern Angst machen, so der Erziehungsberater. Sie brauchten die Gelegenheit, sich mit dem „Anders“ vertraut zu machen. Dafür gibt es einfache Übungen, die Eltern schon vor der Einschulung zur Vorbereitung nutzen können:

Schule kennenlernen: Spielen Sie zu Hause „Schule“ oder üben Sie schulische Abläufe, etwa das Melden und Warten oder längeres Sitzen und ruhiges Zuhören.

Schulweg und Schulhof erkunden: Üben Sie gemeinsam den Weg zur Schule, bis er vertraut ist. Wenn es erlaubt ist, verbringen Sie Zeit auf dem Pausenhof.

Selbstständigkeit fördern: Ein Eis alleine kaufen oder mal etwas im Supermarkt suchen – kleine Übungen machen Kindern Mut und stärken ihre Selbstständigkeit.

Abschied üben: Wie leicht fällt es Ihrem Kind, sich morgens in der Kita zu verabschieden? Der Abschied an der Tür kann auch für die Schule trainiert werden.

Realistische Erwartungen setzen: Geben Sie Ihrem Kind eine realistische Einschätzung und beschönigen bzw. dramatisieren Sie die Schulzeit nicht. Sätze wie „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“ oder „Du wirst so viel Spaß haben“ sind zu einseitig und wecken falsche Erwartungen. Sagen Sie lieber: „Du wirst viel lernen. Manches macht Spaß, manches ist anstrengend.“

Veränderungen ansprechen: Kinder machen beim Schulstart einen Rollentausch durch. Sie sind nicht mehr die „Großen“ der Kita, sondern die „Kleinen“ der Schule. Eltern können das offen ansprechen und Mut machen. Auch die neue Umgebung – laut, wild und unübersichtlich – lässt sich besser bewältigen, wenn das Kind darauf vorbereitet ist.

Jedes Kind und jede Angst ist anders – aber betroffene Familien sind nicht allein. Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Günzburg unterstützt Eltern dabei, Kinder feinfühlig zu begleiten, Ängste zu besprechen und gemeinsam kleine Schritte zu gehen. In Günzburg, Leipheim und Krumbach und an über 25 weiteren Orten in Schwaben, im Allgäu und im Bayerischen Oberland helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. (AZ)