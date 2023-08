Startrainer-Paar beim VfR Jettingen: „Teamgeist und Begeisterung überzeugten uns“

Plus Valentina Kaprova und Wladimir Kaprov machen seit Jahrzehnten Tischtennisspieler fit für die Profilaufbahn. Jetzt betreuen sie den Nachwuchs des VfR Jettingen.

Sie beide kommen aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, leben seit gut 25 Jahren in Deutschland – und trainieren jetzt die Tischtennis-Jugend des VfR Jettingen. Warum, Frau Kaprova und Herr Kaprov?

Wladimir Kaprov: Jugendleiterin Gudrun Weigel fragte uns, ob wir das Training übernehmen könnten. Wir haben lange überlegt, aber sie ließ nicht locker und hat uns zu einem Probetraining überredet. Dabei haben wir erkannt, dass es hier in Jettingen viele Talente gibt, die gefördert werden müssen. Der Zusammenhalt unter den Kindern und Eltern, der Teamgeist und die Begeisterung der jungen Freizeitsportler überzeugten uns vollends.