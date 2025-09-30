Icon Menü
Tödlicher Verkehrsunfall bei Rieden: Ursachen für Unfallhäufungen im Landkreis?

Kötz

61-Jähriger stirbt bei Rieden: Warum häufen sich die schlimmen Verkehrsunfälle?

Ein Fahrer überschlägt sich mit seinem Transporter. Obwohl die Rettungskräfte schnell da sind, können sie sein Leben nicht retten. Einige Feuerwehrleute kannten den Mann.
Von Heike Schreiber
    • |
    • |
    • |
    Warum der Mann von der Fahrbahn in Richtung Kissendorf abkam, ist Gegenstand der Ermittlungen.
    Warum der Mann von der Fahrbahn in Richtung Kissendorf abkam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Foto: Mario Obeser

    Die Feuerwehrleute hatten sich am Montagabend gerade im Gerätehaus in Ichenhausen zusammengesetzt für ihre Mannschaftsbesprechung. Da ging der Alarm los: Zwischen Rieden und Kissendorf war ein Transporter von der Staatsstraße abgekommen. Doch obwohl die Floriansjünger als Erste an der Unfallstelle waren, den verunglückten Fahrer in Windeseile aus dem qualmenden Fahrzeug befreiten und noch Reanimationsmaßnahmen starteten, kam ihre Hilfe zu spät. Der 61-jährige Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Die Reihe der schrecklichen Autounfälle, die in der vergangenen Woche begann, hat einen traurigen Höhepunkt erreicht. Woran liegt es, dass sich die Einsätze und dramatischen Unfälle gerade so häufen?

