Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Totalfälschung: Junger Lkw-Fahrer zeigt bei Kontrolle auf A8 russischen Führerschein

Burgau

Totalfälschung: Junger Lkw-Fahrer zeigt bei Kontrolle auf A8 russischen Führerschein

An der Autobahn-Anschlussstelle Burgau kontrolliert die Polizei einen 19-jährigen Lkw-Fahrer. Der von ihm vorgezeigte Führerschein enthält mehrere Fälschungsmerkmale.
    • |
    • |
    • |
    Ein 19-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstag ohne gültigen Führerschein auf der A8 unterwegs.
    Ein 19-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstag ohne gültigen Führerschein auf der A8 unterwegs. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Lkw-Fahrer ist auf der A8 ohne gültigen Führerschein erwischt worden. Im Rahmen einer Schleierfahndung wurde der 19-Jährige am Dienstagvormittag an der Anschlussstelle Burgau von Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg einer Kontrolle unterzogen. Den Angaben zufolge händigte er hierbei einen russischen Führerschein aus. Dieses Dokument enthielt diverse Fälschungsmerkmale, weshalb es auf der Dienststelle einer genaueren Untersuchung zugeführt wurde. Dort stellte sich laut Polizei dann heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Ermittlungen ergaben auch, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Das Falsifikat wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Beamten unterbanden dem Beschuldigten zudem die Weiterfahrt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden