Totalfälschung: Junger Lkw-Fahrer zeigt bei Kontrolle auf A8 russischen Führerschein

Ein junger Lkw-Fahrer ist auf der A8 ohne gültigen Führerschein erwischt worden. Im Rahmen einer Schleierfahndung wurde der 19-Jährige am Dienstagvormittag an der Anschlussstelle Burgau von Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg einer Kontrolle unterzogen. Den Angaben zufolge händigte er hierbei einen russischen Führerschein aus. Dieses Dokument enthielt diverse Fälschungsmerkmale, weshalb es auf der Dienststelle einer genaueren Untersuchung zugeführt wurde. Dort stellte sich laut Polizei dann heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Ermittlungen ergaben auch, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Das Falsifikat wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Beamten unterbanden dem Beschuldigten zudem die Weiterfahrt. (AZ)

