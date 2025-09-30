Kaputte Reifen und Bremsen sowie ein Riss auf der Windschutzscheibe: Transporter auf A8 angehalten

Auf der A8 bei Leipheim hat die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg am Montagvormittag einen Kleintransporter kontrolliert. Dabei stellten die Beamten laut Bericht fest, dass die Vorderreifen komplett abgefahren waren und somit keinerlei Profil mehr vorhanden war. Zudem soll die Windschutzscheibe einen Riss quer über die gesamte Scheibe aufgewiesen haben. Bei der Heck- und Frontstoßstange fehlten Teile und auch die Bremsen waren nicht mehr vollumfänglich funktionstüchtig, heißt es weiter.

Verkehrspolizei Günzburg untersagt Weiterfahrt

Die Beamten stellten den Transporter sicher, da weitere technische Mängel nicht auszuschließen waren. Er wurde im Anschluss einer Prüforganisation vorgeführt. Hierbei sollen laut Polizei 15 weitere, teils erhebliche Mängel, festgestellt worden sein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Halter des Kleintransporters erwartet nun eine Bußgeldanzeige wegen Verstößen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. (AZ)