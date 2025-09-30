Icon Menü
Transporter mit schwerwiegenden Mängeln auf A8 bei Leipheim gestoppt

Leipheim

Kaputte Reifen und Bremsen sowie ein Riss auf der Windschutzscheibe: Transporter auf A8 angehalten

Die Polizei untersagt einem Kleintransporter auf der A8 bei Leipheim die Weiterfahrt. Das Fahrzeug habe erhebliche Mängel aufgewiesen. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.
    Beamte der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten einen Transporter auf der A8 bei Leipheim.
    Beamte der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten einen Transporter auf der A8 bei Leipheim. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Auf der A8 bei Leipheim hat die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg am Montagvormittag einen Kleintransporter kontrolliert. Dabei stellten die Beamten laut Bericht fest, dass die Vorderreifen komplett abgefahren waren und somit keinerlei Profil mehr vorhanden war. Zudem soll die Windschutzscheibe einen Riss quer über die gesamte Scheibe aufgewiesen haben. Bei der Heck- und Frontstoßstange fehlten Teile und auch die Bremsen waren nicht mehr vollumfänglich funktionstüchtig, heißt es weiter.

    Verkehrspolizei Günzburg untersagt Weiterfahrt

    Die Beamten stellten den Transporter sicher, da weitere technische Mängel nicht auszuschließen waren. Er wurde im Anschluss einer Prüforganisation vorgeführt. Hierbei sollen laut Polizei 15 weitere, teils erhebliche Mängel, festgestellt worden sein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Halter des Kleintransporters erwartet nun eine Bußgeldanzeige wegen Verstößen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. (AZ)

