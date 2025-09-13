Trauer um Maria Luise Eberle: „Sie war Offingerin durch und durch“

Der Markt Offingen trauert. Maria Eberle war an Leukämie erkrankt und am Mittwoch im Alter von 73 Jahren an den Folgen der Krankheit verstorben. Der Tod der beliebten Kommunalpolitikerin kam trotz ihrer Erkrankung überraschend: Noch am Sonntag zuvor hatte sie den Gottesdienst besucht und bis Ende August als Dritte Bürgermeisterin noch Jubilarbesuche für die Marktgemeinde unternommen.

Maria Luise Eberle war seit 2002 Mitglied des Offinger Marktgemeinderats und war seit 2008 ununterbrochen Dritte Bürgermeisterin. Unter anderem war sie über viele Jahre hinweg Rechnungsprüfungsausschussvorsitzende und Mitglied in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft. Offingens Bürgermeister Thomas Wörz trauert um seine langjährige Stellvertreterin: „Sie war Offingerin mit Herz und Verstand.“ Als Kommunalpolitikerin habe sie stets auch die finanzielle Situation der Gemeinde im Blick gehabt, dass nicht mehr Geld ausgegeben werde, als man sich leisten könne.

Offingen trauert um Dritte Bürgermeisterin Maria Eberle – Verlust einer engagierten Kommunalpolitikerin

Sie habe die Dinge immer klar benannt und ihre Meinung vertreten, egal ob es angenehm oder weniger angenehm gewesen sei. Dabei sei sie – auch ihm selbst gegenüber – stets loyal gewesen. Während ihrer politischen Tätigkeit entstanden große Projekte wie der Bau der Kindertagesstätte und der Umgehungsstraße, aber auch die Wasserverbundleitung zwischen Offingen und Nornheim oder der Bau des neuen Wasserhochbehälters. Genauso fiel das Ausweisen neuer Wohnbaugebiete, wie Ermle IV in Offingen oder Plattenberg in Schnuttenbach in ihre Amtszeit.

Maria Luise Eberle ist in Offingen geboren und dort aufgewachsen. Sie stammt von einem Hof in der Leonhardstraße. Die Politik wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt. Bereits ihr Vater, Adalbert Eberle, gehörte lange Zeit dem Marktgemeinderat an und war von 1978 bis 1990 Zweiter Bürgermeister für die CSU sowie im Vorstand zahlreicher Vereine aktiv.

Icon vergrößern 2021 wurde Maria Luise Eberle für ihre Verdienste auf kommunaler Ebene mit der kommunalen Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Offingens Bürgermeister Thomas Wörz hatte ihr damals die Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht. Foto: Peter Wieser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 2021 wurde Maria Luise Eberle für ihre Verdienste auf kommunaler Ebene mit der kommunalen Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Offingens Bürgermeister Thomas Wörz hatte ihr damals die Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht. Foto: Peter Wieser

Bereits in jungen Jahren trat Maria Luise Eberle der Jungen Union und dann der CSU bei. Von Beruf Industriekauffrau und später Bilanzbuchhalterin, war sie Zeit ihres Lebens bei der BWF-Group in verantwortlicher Position beschäftigt und ging im Alter von 63 Jahren in Ruhestand.

Maria Luise Eberle hatte zwar selbst nie eine Familie gegründet, pflegte aber eine enge Verbundenheit zu ihrer Nichte. „Sie war Offingerin durch und durch, sie war ein grundehrlicher Mensch und man hat sofort gewusst, woran man bei ihr ist“, beschreibt Angie Baur ihre Tante. Der Glaube sei ihr immer wichtig gewesen, sie habe diesen tief gelebt und sich stets für die Kirche engagiert. Maria Luise Eberle war früher unter anderem auch Mitglied des Pfarrgemeinderats und bis zuletzt Ortsvorsitzende des VDK Offingen.

Maria Luise Eberle: Offingen trauert um langjährige Politikerin und herzliche Mitbürgerin

„Was sie liebte, war der Garten und das eigene Gemüse. Das war ihr wichtig und das war ihre Welt“, fährt Angie Baur fort. Bekannt sei sie auch für ihre vielen Busreisen gewesen, innerhalb kurzer Zeit sei der Bus von Personen, die sie begleitet hätten und mitgefahren seien, voll gewesen. Maria Luise Eberle besuchte auch gerne klassische Konzerte oder Theater. Sie sei zwar nie verheiratet gewesen, vor 15 Jahren dann aber doch eine Partnerschaft eingegangen, erzählt ihre Nichte weiter. Eine tolle Freundschaft, bei der sie mit ihrem Lebensgefährten vieles unternommen habe und bei der sich beide jetzt im Alter auch gegenseitig unterstützt hätten.

Der Trauergottesdienst für Maria Luise Eberle findet am Mittwoch, 17. September, um 11 Uhr in der Offinger Pfarrkirche St. Georg mit anschließender Beerdigung auf dem Offinger Friedhof statt.