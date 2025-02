Wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird

„Das war der größte Fehler unseres Lebens“, sagt Bernhard Tolksdorf. Der 61-Jährige steht vor dem Haus in Offingen, in dem er seit mehr als acht Monaten mit seiner Frau wohnen sollte. Die Jahrtausendflut setzte den Neubau im Juni 2024 unter Wasser. Noch heute gleicht das Haus einer Baustelle. Eigentlich will das Ehepaar hier gar nicht mehr einziehen. „Denn wir verbinden damit nahezu ausschließlich schlechte Erinnerungen.“

