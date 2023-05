Triathlon

17:55 Uhr

Carina Saiko: Triathlon als Faszination und als Herausforderung

Plus Am Muttertag 2023 steigt der Günzburger Crosstriathlon. Organisationschefin Carina Saiko darf nicht als Sportlerin mitmachen - obwohl sie es locker draufhätte.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Vor dem Sportfest steht beinharte Arbeit. Das gilt beim Günzburger Alkoholfrei Crosstriathlon weit mehr als bei vielen anderen Großveranstaltungen im Amateurbereich – und beileibe nicht allein für die Teilnehmenden. An die Organisationsfreudigkeit der Gastgeber werden hier über Wochen hinweg maximale Ansprüche gestellt. Weil das so ist, gilt auch vor der inzwischen siebten Auflage des Ereignisses am 14. Mai 2023 für Mitglieder von Triathlon Günzburg ein Startverbot. Verbunden mit der dringenden Aufforderung, sich an diesem Muttertag einmal mehr in den Dienst der Sache zu stellen.

Strahlkraft weit über Günzburg hinaus

Dass es bislang immer geklappt hat und dass der Wettkampf Strahlkraft weit über den Landkreis Günzburg hinaus entwickelt, verdanken die Macher nicht zuletzt ihrer Organisationschefin Carina Saiko.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen