Das glanzvolle Comeback des Günzburger Triathleten Josef Bäurle

Bei einem Rad-Unfall zog sich Josef Bäurle üble Verletzungen zu. Nach weniger als einem halben Jahr steht der Triathlet aus Günzburg wieder im Wettkampf. Und wie.

Gerade mal ein halbes Jahr ist es her, als Josef Bäurle mit dem Fahrrad stürzte und sich dabei schwerste Verletzungen zuzog, die einen längeren Krankenhaus-Aufenthalt und diverse Operationen nötig machten. Aber der Ausdauersportler ist hart im Nehmen. Mit zähem Willen und viel Trainingsfleiß ist er überraschend schnell wieder im Wettkampfmodus angekommen. Jetzt absolvierte er in Norddeutschland einen Langdistanz- und einen Mitteldistanz-Triathlon.

Bereits im Dezember 2021 hatte sich der für Triathlon Günzburg startende Akteur entschlossen, eine Meldung für die im Rahmen des Ostseeman-Triathlon bei Glücksburg stattfindenden Deutschen Meisterschaften über die Langdistanz (3,8/180/42,2 Kilometer) abzugeben. Damit sich die lange Fahrt in die nördlichste Stadt Deutschlands auch lohnen würde, wollte Bäurle zusätzlich beim etwas später in Wilhelmshaven stattfindenden Nordseeman-Triathlon über die Mitteldistanz antreten. Das ohnehin ambitionierte Unterfangen schien sich mit dem Unfall im Februar 2022 freilich erledigt zu haben. Allerdings konnte Bäurle, wie er es nennt, ziemlich schnell „halbwegs beschwerdefrei trainieren“ und seine Ausdauer kontinuierlich steigern.

Hervorragende Marathon-Zeit

Bei ruhiger See verlief das Schwimmen beim Ostseeman-Triathlon einigermaßen erträglich, wobei sich Bäurle als bekannt schwacher Schwimmer hier bereits einen großen Rückstand einhandelte. Das Radfahren bei kühlen Temperaturen sollte ihn auf der landschaftlichen schönen, aber schwer zu fahrenden Strecke weiter nach vorne bringen. Nach einem gleichmäßigen Marathon (3:59 Stunden – „eine für mich hervorragende Zeit“) erreichte er das Ziel in 11:00:16 Stunden.

Damit belegte er den zweiten Platz unter zehn Teilnehmern der Altersklasse 60. Etwa 52 Minuten trennten ihn vom überlegenen Sieger Joachim Grütjen. Unter den insgesamt 210 teilnehmenden Männern erreichte Bäurle Rang 76. Erleichtert sagte er: „Bei dieser Vorgeschichte ist das für mich ein überragender Erfolg, mit dem nicht zu rechnen war und für den ich sehr dankbar bin.“

Sieger des Ostseeman-Triathlon wurde übrigens Simon Huckestein in der überragenden Gesamtzeit von 8:25 Stunden.

Lesen Sie dazu auch

Guter Pedaldruck

Bei seiner persönlichen Zugabe in Wilhelmshaven schaffte Bäurle sogar ein zufriedenstellendes Schwimm-Ergebnis. Nach einigen Tagen Regeneration spürte er anschließend auf der flachen Radstrecke überraschend guten Pedaldruck. Beim abschließenden Lauf machte sich bei Temperaturen um die 30 Grad der Substanzverlust bemerkbar. Dennoch erreichte der Sportler eine gute Endzeit von 5:07:41 Stunden, die ihn in der Gesamtwertung erneut in die obere Hälfte spülte. Platz 58 unter 127 Teilnehmenden sprang heraus.

Gesamt-Schnellster war der 34-jährige Belgier Lukas Bosmans, der 3:51:06 Stunden für 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen benötigte. (AZ)