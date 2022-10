Triathlon

18:11 Uhr

Ironman auf Hawaii: Für Sabrina Klotz ist der Weg das Ziel

Plus Die Schwimmtrainerin des Triathlonvereins Günzburg startet am 6. Oktober 2022 bei der Ironman-WM auf Hawaii. Hindernisse prägten die Vorbereitung der Gundelfingerin.

Von Günther Hödl, Jan Kubica Artikel anhören Shape

Seit ihrem Langdistanz-Sieg in der Frauen-Altersklasse bis 24 Jahre beim Triathlon-Klassiker in Roth 2021 hat Sabrina Klotz einen Traum. Der handelt von einer bekannten Inselgruppe im Pazifik. Dort will sie aber nicht etwa am Strand unter Palmen entspannen. Die Gundelfingerin sucht stattdessen die ultimative sportliche Herausforderung bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Schneller als erwartet erfüllt sich nun ihr Traum.

