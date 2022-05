Triathlon

vor 18 Min.

Rainer Hartmann aus Kötz: „Wir Triathleten sind ein besonderer Schlag Menschen“

Rainer Hartmann ist 43 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Kötz. Triathlon betreibt er seit 2004, er trainiert bis zu 15 Stunden pro Woche. Dem Triathlonverein Günzburg gehört er seit 2017 an, aktuell ist er 2. Vorsitzender.

Plus Am 15. Mai gibt es zum insgesamt sechsten Mal den Günzburger Crosstriathlon. Was Rainer Hartmann vom gastgebenden Verein über die Vorfreude und über Ziele im Sport sagt.

Von Jan Kubica

Der Günzburger Crosstriathlon zählt zu den großen Sportveranstaltungen im Jahreskalender der Stadt. Ab 2015 wurde er fünfmal ausgetragen, dann setzte Corona der Erfolgsstory ein abruptes Ende. Am 15. Mai 2022 hat die Zwangspause ein Ende. Kribbelt’s beim Gedanken an die sechste Auflage schon, Herr Hartmann?

