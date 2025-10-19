Icon Menü
Jettingen-Scheppach

Trotz Schloss: Unbekannter stiehlt zwei E-Scooter am Bahnhof in Jettingen

Zwei abgeschlossene E-Scooter fielen von Donnerstag auf Freitag am Jettinger Bahnhof einem Diebstahl zum Opfer. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Ein Unbekannter hat zwei angeschlossene E-Scooter in Jettingen-Scheppach gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.
    Ein Unbekannter hat zwei angeschlossene E-Scooter in Jettingen-Scheppach gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Im Zeitraum von Donnerstag, 9 Uhr bis Freitag, 17 Uhr hat ein bislang unbekannten Täter am Bahnhof in Jettingen zwei E-Scooter gestohlen. Die Fahrzeuge waren laut Polizei mit einem Schloss gegen Wegnahme besonders gesichert. Der Gesamtwert der beiden E-Scooter beläuft sich auf 900 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

