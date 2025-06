Nach Überholmanöver auf A8: Fahrer durchbricht Seitenschutzplanke

Ein Auto ist am Dienstag von der Autobahn abgekommen, nachdem der Fahrer einen Lkw geschnitten hatte. Am Vormittag überholte laut Polizei ein 32-Jähriger mit seinem Pkw den Lkw in Richtung München auf Höhe Burgau. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen touchierte er den rechts fahrenden Lkw, weshalb sein Auto ins Schlingern geriet. Dies brachte er nicht mehr unter Kontrolle und prallte gegen die rechte Seitenschutzplanke, sodass er diese durchbrach und abseits der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt, wobei er vor Ort ärztlich versorgt wurde. Am Pkw entstand ein Totalschaden und auch der Lkw und die Seitenschutzplanke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Schaden auf insgesamt 28.000 Euro. Bis zur Bergung des Pkw musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, was sowohl durch die Feuerwehren aus Günzburg und Leipheim als auch durch den Autobahnbetreiber abgesichert wurde. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es durch diese etwa einstündige Sperrung des Fahrstreifens nicht. Der Unfallverursacher wurde durch die Verkehrspolizei wegen der vorliegenden Ordnungswidrigkeit verwarnt. (AZ)