Überholmanöver missglückt: 27-Jähriger bei Unfall auf A8 leicht verletzt

Ein 27-Jähriger ist bei einem Unfall am Montagmorgen leicht verletzt worden, als er auf der A8 bei Jettingen-Scheppach in Richtung München einen Sattelzug überholte. Weil er einen zu geringen seitlichen Abstand zum Sattelzug einhielt, streifte der Autofahrer das andere Fahrzeug seitlich und verlor dadurch die Kontrolle über seinen Wagen, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf sei der Pkw sowohl mit der Front als auch mit dem Heck gegen die Hinterachse der Zugmaschine geprallt. Das Auto wurde durch den Unfall massiv beschädigt, sodass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die leichten Verletzungen des 27-Jährigen wurden vor Ort behandelt. Auch am Sattelzug entstand ein Schaden, der dazu geführt hat, dass er abgeschleppt werden musste. Damit er kein Hindernis auf der Autobahn bereitete, wurde er noch bis zur nächsten Behelfsausfahrt begleitet und dort bis zur Abholung abgestellt. Die Unfallstelle wurde bis zu Bergung des Pkw durch die Feuerwehr Burgau abgesichert. (AZ)

