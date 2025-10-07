Umbau eines ehemaligen Militärtransporters: Burgau rüstet im Katastrophenschutz auf

Der Stadtrat der Stadt Burgau hat in seiner jüngsten Sitzung den Umbau eines gebrauchten Lkw MAN HX60 zu einem Katastrophenschutzfahrzeug beschlossen. Wie die Stadt Burgau in einer Pressemitteilung mitteilt, wurde der ehemalige Militärtransporter Anfang des Jahres für 119.000 Euro als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Versorgungs-Lkw der Feuerwehr erworben.

Defekt am Versorgungs-Lkw der Feuerwehr Burgau: Fahrzeug fiel im Sommer endgültig aus

Die Notwendigkeit zum schnellen Handeln hätte sich im Sommer gezeigt, als der alte Versorgungs-Lkw aufgrund eines Defekts endgültig ausfiel. Da der Umbau des MAN HX60 mehrere Monate in Anspruch genommen hätte, wurde eine alternative und kurzfristige Lösung gefunden: Mit einem Renault Midlum 270 wurde ein bereits fertig umgebautes Feuerwehrfahrzeug angeschafft, das sofort einsatzbereit war.

Der MAN HX60 wird nun gezielt für Aufgaben im Katastrophenschutz umgerüstet und auf größere Umbaumaßnahmen verzichtet, teilt die Stadt mit. Dank seiner Geländegängigkeit eignet sich das ehemalige Militärfahrzeug besonders für Transport von Ausrüstung und Materialien unter schwierigen Bedingungen, etwa bei Hochwassereinsätzen oder in unwegsamem Terrain. Darüber hinaus soll das Fahrzeug künftig auch bei Autobahneinsätzen den zweiten Verkehrssicherungsanhänger ziehen.

Umbau zum Katastrophenschutzfahrzeug kostet insgesamt rund 67.000 Euro

Die Kosten für den Umbau zum Katastrophenschutzfahrzeug liegen bei rund 67.000 Euro. Durch eine Spendenaktion der Freiwilligen Feuerwehr Burgau konnten über 30.000 Euro beigesteuert werden, sodass die Stadt nach eigenen Angaben nur die verbleibenden rund 37.000 Euro aus Haushaltsmitteln finanzieren muss. Mit einer Fertigstellung des Fahrzeugumbaus ist voraussichtlich bis Ende Februar 2026 zu rechnen. Den Umbau übernimmt die Firma Schmitz Fahrzeugtechnik GmbH.

„Mit dieser Investition stärken wir die Einsatzfähigkeit unserer Burgauer Feuerwehr nachhaltig und sind auch für künftige Herausforderungen im Katastrophenschutz – etwa bei Hochwasser – besser aufgestellt“, betont Erster Bürgermeister Martin Brenner in der Pressemitteilung. (AZ)