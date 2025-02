Aus einem Mehrfamilienhaus wird eine Pension mit neun Wohnungen

In der Mitte von Hochwang soll eine Pension mit neun Wohnungen entstehen. Dafür wird ein bestehendes Mehrfamilienhaus umgebaut - an der Außenansicht wird sich jedoch nichts ändern. Die Mitglieder des Ichenhauser Bau- und Umweltausschusses waren in der jüngsten Sitzung einstimmig für das Projekt.

Der Bauantrag zur Nutzungsänderung war der einzige größere Tagesordnungspunkt einer kurzen Sitzung. Wie Bürgermeister Robert Strobel mitteilte, spreche nichts gegen die Umnutzung des Gebäudes. Die Pläne seien zulässig, alle Vorgaben würden eingehalten und auch die nötige Zahl der Stellplätze könne nachgewiesen werden. Nach außen hin werde man dem Gebäude den Umbau auch nicht anmerken, es werden nur im Inneren ein paar Wände versetzt.

Auf diese Weise sollen neun Wohneinheiten entstehen, alle um die 40 Quadratmeter groß, jeweils drei sind im Erd-, Ober- und Dachgeschoss vorgesehen. Laut Strobel bezieht sich der Umbau lediglich auf den Wohntrakt, ein ehemaliger landwirtschaftlicher Stadel auf dem Grundstück bleibt unverändert. Ohne Einwände und Gegenstimme wurde der Antrag abgenickt.