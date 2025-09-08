Frage der Woche: Wie viel Aufwand darf es zum Schulanfang sein?

Schulranzen, Mäppchen, Farbkasten, unzählige Hefte in unterschiedlichen Größen, Lineaturen und Einbandfarben: Eltern sind nicht zu beneiden, wenn der Schulanfang näher rückt. Zu hohen Kosten kommt eine große Menge an Stress, das alles zu schaffen. Und wenn es sogar der allererste Schultag ist, steigen die Erwartungen an die Familien noch weiter. Nicht selten wird die Einschulung heute zum Großereignis. Unsere Frage der Woche dreht sich eine Woche vor dem Ferienende in Bayern genau darum: „Wie viel Aufwand darf es zum Schulanfang sein?“

Gerade die Ausgaben machen vielen Familien zu schaffen. Schultaschen und Mäppchen sind in den vergangenen Jahren im Schnitt deutlich teurer geworden. Dazu summiert sich das weitere Verbrauchsmaterial, das angeschafft werden muss. Innerhalb von zwölf Schuljahren können die Kosten laut Experten etwa 3000 Euro erreichen. Da sind Ausflüge, Klassenfahrten, Fahrtkosten, Sportzeug, Bücher, Schreibutensilien, Ganztagsbetreuung, Schulessen und immer häufiger auch digitale Geräte noch gar nicht mitgerechnet.

Frage der Woche im Kreis Günzburg: Stress und Kosten für den Schulanfang

Trotzdem greifen viele Familien zum Schulstart noch tiefer in die Tasche, wenn sie den Start ins Schulleben zu einem Feiertag für die ganze Familie machen. Essen gehen mit Oma und Opa, Geschenke, eine verzierte Torte und nicht zu vergessen die aufwendige Schultüte gehören bei den einen mit dazu und werden in den sozialen Netzwerken dokumentiert und präsentiert. Bei anderen Eltern steigert das jedoch den Stress und den Druck, den sie spüren. Denn nicht jeder kann es sich leisten, hier mitzuhalten. Bei unserer Frage der Woche wollen wir deshalb besonders von Familien wissen, wie sie den Aufwand zum Schulbeginn sehen. Überwiegt die Freude, den Kindern einen unvergesslichen Start ins Schulleben zu ermöglichen? Oder erleben sie die Aufregung darum als zu viel und den Druck als zu hoch? Wir freuen uns über Ihre Antworten auf diese Fragen.

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 12. September, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)