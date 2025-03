Zum Jubiläum der Umweltwoche wird der 40. Baum gepflanzt

Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung in der Grundschule Waldstetten wurde die 40. Umweltwoche im Landkreis offiziell eröffnet. Jahr für Jahr steht diese besondere Woche ganz im Zeichen des Umwelt- und Naturschutzes. Überall im Landkreis engagieren sich Kommunen, Schulen, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger mit Müllsammelaktionen für eine saubere und lebenswerte Umwelt.

Landrat Hans Reichhart betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Umweltwoche: „Seit vier Jahrzehnten setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für den Natur- und Umweltschutz. Das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger, gerade auch der jungen Generation, zeigt, dass wir Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Jede Müllsammelaktion, jede Informationsveranstaltung und jeder kleine Beitrag hilft unsere Natur zu schützen und zu erhalten.“ 1985 wurde die Umweltwoche des Landkreises Günzburg ins Leben gerufen mit einer Wanderausstellung zum Thema „Müll - Rohstoff oder Schadstoff“, die in der Berufsschule Günzburg startete und anschließend in weiteren Städten und Gemeinden zu sehen war. 1987 wurde im Rahmen der Umweltwoche auch der erste Baum gepflanzt - eine Tradition, die bis heute fortgeführt wird. Damals erhielt der Kötzer Ortsteil Ebersbach eine Linde. Ausstellungen, Vorträge, Diskussionsrunden und sogar ein Puppentheater waren in den vergangenen 40 Jahren immer wieder fester Bestandteil der Umweltwochen, ebenso wie die landkreisweiten Müllsammelaktionen. Auch heuer werden wieder zahlreiche Kommunen und Vereine die Sammelaktionen organisieren.

Eulen stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Umweltwoche

Die diesjährige Umweltwoche steht unter dem Motto „Geheimnisvolle Jäger - unterwegs, wenn andere schlafen“. Passend dazu erwartete die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Waldstetten ein spannender Mitmachvortrag über Eulen. Naturschutzwächterin und Falknerin Angela Schwürzinger brachte den Kindern die faszinierende Welt der nachtaktiven Greifvögel näher. Dabei konnten die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur viel über das Leben der Eulen erfahren, sondern sie auch aus nächster Nähe bestaunen. Traditionell gehört eine Pflanzaktion zum Auftakt der Umweltwoche. Die Grundschule Waldstetten erhielt eine Kornelkirsche, von der die Kinder künftig die Beeren in der Pause naschen können. Natürlich griffen die Schülerinnen und Schüler bei der Pflanzaktion selbst zu Spaten und Schaufel. Zusätzlich erhielt die Schule eine Futtersäule samt Vogelfutter.

„Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, unseren schönen Landkreis zu schützen. Lasst uns darauf achten, keinen Müll wegzuwerfen und die Natur zu respektieren“, sagte Margit Schuler, Fachbereichsleiterin Ökologie und Nachhaltigkeit am Landratsamt Günzburg. Ihr Appell an die Grundschulkinder aus Waldstetten: „Wir haben viele interessante Dinge über Eulen gelernt und ihr dürft gerne euer Wissen mit nach Hause nehmen und davon erzählen, wie wichtig es ist, auch diesen Lebensraum zu schützen. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen.“ Waldstettens Bürgermeister Michael Kusch betonte zur Eröffnung der Umweltwoche: „Unser Ziel sollte es sein, unsere Welt lebenswert zu erhalten – denn wir haben nur diese eine.“ (AZ)