Abteilungen des Landratsamtes ziehen in Bahnhofsnähe

Die ersten Kisten sind gepackt: Zwischen dem 14. und 17. März 2025 zieht die Zulassungs-, Fahrerlaubnis- und Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Günzburg in die neue Außenstelle in der Dillinger Straße 21 in Günzburg (ehemaliges VR-Bank-Gebäude) um.

Wegen des Umzugs bleiben die Abteilungen am Freitag, 14. März, sowie am Montag, 17. März 2025, für den Publikumsverkehr geschlossen. Während des Umzugs sind beide Fachbereiche ausschließlich telefonisch und per E-Mail erreichbar, es kann jedoch zu vorübergehenden Einschränkungen kommen. Das Landratsamt bittet dafür um Verständnis. Die anderen Fachbereiche des Landratsamtes Günzburg sind von dem Umzug nicht betroffen.

Das Online-Angebot für i-Kfz-Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen sowie die digitale Fahrerlaubnisantragstellung steht wie gewohnt unter www.buergerservice-portal.de/bayern/lkrguenzburg/ zur Verfügung, teilt die Pressestelle mit.

Ab dem 18. März 2025 ist die Zulassungs-, Fahrerlaubnis- und Straßenverkehrsbehörde am neuen Standort wieder regulär erreichbar. Persönliche Vorsprachen sind nach vorheriger Terminvereinbarung unter https://www.buergerservice-portal.de/bayern/lkrguenzburg/ möglich. Die Kontaktdaten (Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc.) bleiben unverändert, ebenso die Postanschrift (89312 Günzburg, An der Kapuzinermauer 1).

Diese Vorteile soll es am neuen Standort in Günzburg geben

Mit der neuen Außenstelle ergeben sich für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreiche Vorteile, so das Landratsamt. Die zentrale Lage in Bahnhofsnähe sorgt für eine bessere Verkehrsanbindung. Zudem bieten die neuen Räumlichkeiten mehr Platz und optimierte Serviceangebote. Landrat Hans Reichhart betont: „Dieser Umzug ist für die Fachbereiche mit großen Anstrengungen verbunden. Umso erfreulicher ist es, dass wir diesen Schritt innerhalb von vier Tagen umsetzen können. Unsere Bürgerinnen und Bürger profitieren von der besseren Erreichbarkeit und dem verbesserten Service.“

In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere Fachbereiche in die neue Außenstelle in der Dillinger Straße umgezogen. Mit der Verlegung der Zulassungs-, Fahrerlaubnis- und Straßenverkehrsbehörde ist der Umzug nun abgeschlossen. Damit stehen den Bürgerinnen und Bürgern neben dem Hauptgebäude (An der Kapuzinermauer 1), dem Kreishaus in Krumbach (Robert-Steiger-Straße 5) sowie den Außenstellen in Günzburg in der Krankenhausstraße 36, der Heidenheimer Straße 22 und im Hofgartenweg 8 nun auch die neuen Räumlichkeiten in der Dillinger Straße 21 als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. (AZ)