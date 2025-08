Frau fährt gegen geöffnete Autotür

Am Samstag ereignete sich gegen 11.20 Uhr auf dem Bahnhofsweg in Burgau ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei parkte eine 71-jährige Frau ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand. Als eine 80-jährige Frau mit ihrem Auto an dem geparkten Wagen vorbeifahren wollte, öffnete die 71-Jährige die Fahrertüre, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Wagen der 80-Jährigen stieß gegen die geöffnete Fahrertüre. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

