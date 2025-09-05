Zeugen gesucht: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

In der Günzburger Krankenhausstraße ist es von Mittwoch auf Donnerstag zur Beschädigung eines weißen Fiat Panda gekommen. Laut Polizeibericht haben Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen, wobei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Der Hintergrund der Tat ist bislang unklar. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise zum Vorfall. (AZ)

Krankenhausstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autoscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fiat Panda Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis