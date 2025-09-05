Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte beschädigen Autoscheibe in Günzburger Krankenhausstraße – Zeugen gesucht!

Günzburg

Zeugen gesucht: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Ein weißer Fiat Panda ist von Mittwoch auf Donnerstag in der Günzburger Krankenhausstraße beschädigt worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Durch die Beschädigung der Scheibe entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
    Durch die Beschädigung der Scheibe entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    In der Günzburger Krankenhausstraße ist es von Mittwoch auf Donnerstag zur Beschädigung eines weißen Fiat Panda gekommen. Laut Polizeibericht haben Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen, wobei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Der Hintergrund der Tat ist bislang unklar. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise zum Vorfall. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden