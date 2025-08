Unbekannte schlagen Scheibe von BRK-Rettungswache in Jettingen ein

In Jettingen wurde am Sonntagabend gegen 17.25 Uhr die Fensterscheibe der Rettungswache in der Angerstraße eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, war die Wache des Bayerischen Roten Kreuzes zu diesem Zeitpunkt mit Personal besetzt. Ein oder mehrere unbekannte Täter sollen ein Fenster mit einem Stein eingeworfen haben. Weiter wurde festgestellt, dass auch die Seitenscheibe eines Autos, das vor der Rettungswache abgestellt war, eingeworfen wurde. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 1000 Euro. Sie bittet Zeugen unter 08222/96900 um Hinweise. (AZ)

